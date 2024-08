L’Egypte se portera candidate pour organiser les JO en 2036 ou en 2040

En marge des Jeux olympiques 2024, l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (Acnoa), sous le leadership de Mustapha Berraf, a tenu son Assemblée générale extraordinaire, le mercredi 31 juillet, à l’hôtel Méridien de Paris en présence d’éminentes personnalités du monde sportif. Son Altesse le Prince Albert II de Monaco, le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach et plusieurs présidents des fédérations internationales et ministres étaient présents. Et le Mali était dignement représenté par le président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Habib Sissoko, non moins président de la Zone II de l’Acnoa, et Mohamed Oumar Traoré, secrétaire général du Cnosm.

aMustapha Berraf, a mis les bouchées doubles avec la mobilisation d’éminentes personnalités pour la cause du Mouvement olympique et sportif. Le présidium était impressionnant avec la présence de Son Altesse le Prince Albert II de Monaco et d’éminents dirigeants sportifs. Tous ont remercié le président Emmanuel Macron pour la bonne organisation des Jeux olympiques, qui regroupent le monde entier en terre française.

Cette AGE, tenue à l’hôtel Méridien, a été mis à profit pour attribuer officiellement certains Jeux à quatre pays africains avec acclamations des délégués des pays membres. Ainsi, la Guinée équatoriale accueillera les 3es Jeux africains de plage en 2027, après la bonne organisation de la Can-2012 et 2015 et plusieurs tournois internationaux. Le ministre de la Jeunesse et des Sports équato-guinéen, Patricio Bakele Mba, et plusieurs membres du Comité olympique ont réaffirmé l’engagement et la détermination de Malabo à relever ces défis afin que cet événement puisse être un franc succès.

“Nous sommes prêts à accueillir ces Jeux africains de plage Riaba 2027 et cela avec beaucoup de fierté. Nous avons la compétence et nous avons les infrastructures qu’il faut pour accueillir nos frères africains“, dira le ministre équato-guinéen. Concernant des 4es Jeux africains de la jeunesse, ils auront lieu en 2025 en Angola. Là aussi, la délégation angolaise se dit prête à accueillir ce grand rendez-vous de la jeunesse africaine. L’Egypte, de son côté, va accueillir les Jeux africains en 2027. Le ministre égyptien des Sports a réaffirmé le soutien des autorités égyptiennes à la tenue de cette fête de la jeunesse au Caire. Il a fait l’état des préparatifs en termes d’infrastructures sportives et hôtelières.

Lors de cette Assemblée générale, Mustapha Berraf a annoncé que l’Egypte se portera candidate pour organiser les Jeux olympiques en 2036 ou 2040. Pour ce faire, il met en avant des arguments solides en faveur du pays des Pharaons. “Les Jeux olympiques ne seront vraiment un événement mondial que lorsqu’ils seront organisés en Afrique. Cette candidature est soutenue par l’Acnoa et l’ensemble du continent africain”.

S’agissant des Jeux olympiques de la jeunesse, prévus à Dakar en 2026, le secrétaire général du Comité national olympique du Sénégal, Seydina Omar Diagne, a réaffirmé le soutien des autorités sénégalaises à commencer par le président de la République, Diomaye Faye. D’ailleurs, il avait échangé avec le président du CIO, Thomas Bach sur la question. Selon M. Diagne, les préparatifs se déroulent dans les meilleures conditions possibles pour que ces Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar soient une belle fête.

A propos des Jeux scolaires, la première édition aura lieu en principe en Alger, selon le président de l’Acnoa, Mustapha Berraf. Pour l’heure, aucune date n’a été fixée, mais ils se tiendront pendant les vacances scolaires afin que de nombreux jeunes puissent y participer.

C’est dans ce cadre qu’un accord de coopération et d’échanges a été signé entre le président de l’Acnoa, Mustapha Berraf, et le président de la Fédération internationale du sport scolaire, Laurent Petrynka.

L’un des temps forts de cette Assemblée générale extraordinaire aura été la remise de distinctions à plusieurs personnalités pour leur contribution à la promotion et au développement du Mouvement olympique et sportif. Parmi lesquelles figurent le président du Comité olympique de la Chine, Gao Zhidan, le ministre équato-guinéen de la Jeunesse et des Sports, Patricio B. Mba….

Cette AGE de l’Acnoa a été aussi l’occasion, pour le président du CIO, Thomas Bach, d’échanger avec des dirigeants sportifs afin de prendre en compte leurs préoccupations.

Alou Badara Haïdara, envoyé spécial à Paris

