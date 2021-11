Réuni par visioconférence le jeudi 18 novembre, le Bureau central de l’instance suprême du basket-ball a pris d’énormes décisions au cours de sa dernière session de l’année 2021. Aussi, les responsables de la Fiba ont pris connaissance des différents rapports qui leur ont été présentés. En voici les points saillants.

Annonce des villes hôtes des tournois de qualification pour la Coupe du Monde Féminine Fiba 2022.

Le Bureau central de la Fiba a confirmé que ce sont les villes de Belgrade, (Serbie), Osaka (Japon) et Washington (Etats Unis d’Amérique) qui seront les hôtes des quatre Tournois de Qualification pour la Coupe du Monde Féminine Fiba (TQCF) 2022. Belgrade accueillera deux tournois, tandis qu’il y en aura un à Washington, D.C., et un à Osaka. Ces TQCF se dérouleront du 10 au 13 février 2022.

Processus de candidatures pour les Coupes du Monde FIBA 2026 et 2027

Le Bureau Central a approuvé le processus de candidatures parallèles pour la Coupe du Monde Féminine Fiba 2026 et la Coupe du Monde Fiba 2027. Suite à la prochaine distribution des documents permettant de faire acte de candidature, les fédérations nationales seront invitées en temps voulu à soumettre leur déclaration d’intérêt, en février 2022 pour la Coupe du Monde Fiba 2027 et en juin 2022 pour la Coupe du Monde Féminine FIBA 2026.

Éliminatoires de la Coupe du Monde Fiba 2023

Des rapports ont été rendus sur l’avancée des préparatifs pour les Éliminatoires de la Coupe du Monde Fiba 2023, qui débuteront le 25 novembre. La fenêtre qualificative de novembre, première étape vers le tournoi mondial qui aura lieu aux Philippines, en Indonésie et au Japon, promet déjà de belles affiches. Au total, il y aura six fenêtres qualificatives entre novembre 2021 et février 2023.

Succès des compétitions de l’été

Le Bureau central a reçu des rapports détaillés sur les Tournois de Qualification Olympique Fiba disputés fin juin-début juillet au Canada, en Croatie, en Lituanie et en Serbie, ainsi que sur les Tournois Olympiques de Tokyo 2020.

Il a également été informé au sujet de la Coupe du Monde U19 Fiba 2021 qui s’est déroulée en juillet en Lettonie et sur la Coupe du Monde Féminine U19 Fiba 2021 qui a eu lieu en août en Hongrie.

Succès des Coupes Continentales Fiba 2021

Les Coupes continentales Féminines Fiba 2021 ont été menées à bien dans toutes les régions. Les quatre événements féminins – le Fiba Women’s EuroBAsket 2021, la Fiba Women’s Afrobasket 2021 et la Fiba Women’s Asia Cup 2021 ainsi que la Fiba Afrobasket Masculin qui s’est joué au Rwanda, ont été couronnés de succès. Les autres Coupes continentales Fiba – Fiba EuroBasket 2022, Fiba America Cup 2022 et la Fiba Asia Cup 2022 auront elles lieu l’an prochain.

Compétitions de clubs

Le Bureau central de la Fiba a reçu les dernières informations sur la sixième saison de la Basket-ball Champions League, qui a débuté en octobre, et sur la Basketball Champions League Americas. La 3e édition de cette dernière commencera en décembre. Enfin, il a été informé sur la Basketball Africa League (BAL) et ses éliminatoires actuellement en cours pour déterminer tous les participants à l’édition 2022 de la BAL.

3×3

Le Bureau central a reçu des rapports détaillés sur les débuts olympiques du 3×3, la discipline ayant rencontré un franc succès, avec une grande couverture médiatique et une forte interaction avec les fans sur les réseaux sociaux. De plus, l’année 2021, riche en événements et qui se conclura les 17 et 18 décembre avec les World Tour Finals à Jeddah (Arabie Saoudite) a été passée en revue.

Objectifs stratégiques et Basketball For Good

Des rapports sur les trois priorités stratégiques – le renforcement des fédérations nationales, les femmes dans le Basketball et l’agrandissement de la famille FIBA – ont été présentés au Bureau Central. La Fondation de la Fiba est revenue sur ses nombreux succès accumulés tout au long de l’année, grâce notamment à plusieurs activités “Basketball For Good”.

Une nouvelle initiative destinée à éduquer et à protéger les joueuses et joueurs de tout abus dans le basketball a été discutée durant la réunion. Un programme sera développé avec la collaboration de la Commission des Joueurs et les partenaires, et il verra le jour en 2022.

