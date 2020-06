Basket-ball : Siriman Kanouté et le rêve américain

L’ancien joueur du Réal de Bamako transféré l’année dernière au centre de formation de Nancy en France, ambitionne de jouer un jour dans le plus grand championnat du monde, la NBA. Il se dit prêt «à tous les sacrifices» pour atteindre son objectif

Il y a un an, jour pour jour la sélection nationale junior de basket-ball (les Aiglons) devenait la première équipe africaine à atteindre la finale d’une compétition mondiale FIBA. Siriman Kanouté a été l’un des grands artisans de cette qualification historique des juniors maliens au Mondial. Ainsi, dès la fin du tournoi, le jeune meneur s’est retrouvé dans le viseur de plusieurs clubs étrangers, mais c’est finalement à Nancy que Siriman Kanouté a posé ses valises en France. Depuis l’année dernière donc, le meneur de jeu des Aiglonnets (surnom de la sélection nationale cadette, ndlr) est pensionnaire du Centre de formation de Nancy où il poursuit ses études, parallèlement à sa carrière sportive.

«Depuis que je suis arrivé en France, j’ai eu la chance d’être conseillé par des personnes expérimentées dans le monde du sport. Je pense particulièrement à Sylvain Lautié (sélectionneur national du Mali) qui me suit depuis plusieurs années. Il m’a beaucoup aidé à m’adapter, à me cultiver et à travailler surtout mes défauts. Je viens aussi de signer avec l’agence AK Sports Management qui va gérer ma carrière. J’aime leur façon de travailler, leur vision et les projets à longs termes du centre», a confié Siriman Kanouté après son arrivée à Nancy.

Comme on le dit, le jeune meneur de 18 ans a choisi une progression « step by step » (étape par étape en français). Comment le MVP (meilleur joueur) des Championnats d’Afrique U16 et U18 2019 envisage la prochaine saison avec le SLUC ? «La saison prochaine va être une saison un peu particulière. Il me reste un an avant d’avoir le statut de joueur formé localement (JFL). Je pourrai alors m’entraîner avec les pros et jouer avec les espoirs. Même si je ne joue pas avec les pros, croyez-moi, chaque entraînement, je le considèrerai comme un match», a répondu Siriman Kanouté, avant de revenir sur la finale de juillet 2019 contre les Etats-Unis. «Ce que je retiens de cette campagne, c’est notre victoire au premier tour contre le champion du monde en titre, le Canada (71-70). Jamais dans l’histoire de la compétition une sélection africaine n’avait réalisé un tel exploit. C’est vraiment mon meilleur souvenir».

………lire la suite sur lessor.site

Commentaires via Facebook :