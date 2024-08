Organisée par des internationaux maliens de basketball, la première édition du tournoi de Basketball Marigoat parrainé par Moussa Kondo a rassemblé les équipes U18 (filles et garçons) des six communes du district de Bamako. Le lancement du tournoi a eu lieu lundi sur le terrain de Basketball du centre Hirondelle de Kalaban-Coura en présence du parrain, Moussa Kondo.

Organisée par des internationaux maliens de basketball, la première édition du tournoi de basketball dénommé Marigoat, qui s’est joué les 29 et 30 juillet, sur le terrain du centre Hirondelle de Kalaban-Coura, a regroupé des équipes U18 (filles et garçons) des six communes du district de Bamako. L’objectif affiché des organisateurs est de mettre les jeunes sous les feux de la rampe (détecter de nouveaux talents) mais aussi d’occuper les jeunes en cette période de vacances. Car comme le dit l’adage, si on ne s’occupe des jeunes, ils s’occuperont de vous.

Marigoat est une manière pour les organisateurs d’exprimer leur reconnaissance à la population malienne en venant en aide à leurs cadets. « Nous, on est parti à l’étranger, on a joué. On a fait notre temps. Maintenant, on veut donner de la visibilité à nos jeunes frères, parce qu’ils les méritent », a déclaré Diahara Diallo, une internationale malienne de basket-ball. Une idée soutenue par Oumar Ballo, un autre international malien de basketball, selon qui le basketball a besoin d’aide. « Les jeunes ont du talent. Ils ont juste besoin de l’aide. Nous jouons notre partition à travers l’organisation de ce tournoi », a-t-il ajouté.

Parlant du parrain, Siriman Kanouté, a indiqué que Moussa Kondo est une personnalité très proche des jeunes. C’est dans ce cadre qu’ils n’ont solliciter pour parrainer la compétition. « Cela fait des années qu’il vient en aide aux jeunes et a déjà fait plein de choses avec eux. Moussa Kondo a déjà organisé des camps pour les jeunes et a envoyé plusieurs jeunes à l’extérieur dans le cadre du basketball », l’international de basketball.

Pour le parrain, Moussa Kondo, qui n’a pas manqué d’exprimer sa fierté et sa satisfaction. « Il n’y a pas un geste plus noble que l’organisation de cette compétition. C’est mon activité. Que je sois parrain ou pas, je me sens 100% dans tout ce que font ces jeunes », a-t-il expliqué. Ajoutant qu’il faut trouver un moment d’engager de manière saine et constructive les jeunes maliens. « Tout le monde sait ce qui se passe dans notre pays aujourd’hui. Se retrouver dans ces genres d’évènements où on peut se parler est une bonne chose », a-t-il souligné.

Il convient de rappeler que ce tournoi de basket-ball est organisé par Oumar Ballo, Diarrah Diallo, Fanta Daffé, Souleymane Kanouté, Abdrahamane Camara et Adama Sanogo, tous internationaux de basket-ball. Ils déplorent le fait que le basketball n’est pas mis en avant et invitent les médias à mettre beaucoup d’accent sur la balle au panier. Pour l’instant, c’est le basketball, les organisateurs promettent d’élargir l’initiative à d’autres disciplines sportives.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

