CAN 2021 : le tirage complet de la phase de poules

Quelle nation succédera à l’Algérie, vainqueur de la compétition en 2019 ? Prévu en juin dernier, le tirage au sort de la CAN 2021 a été reporté à ce mardi 17 août. Les 24 sélections qualifiées pour la phase finale connaissent maintenant leurs adversaires et leur groupe.

Comme en 2019, les 24 sélections seront réparties dans six groupes de quatre équipes. Quatre chapeaux ont été établis en fonction du dernier classement FIFA, qui date du 12 août. Le Cameroun, pays organisateur, devra défier le Burkina Faso, l’Éthiopie et le Cap-Vert sur ses terres. Le Sénégal, finaliste de la dernière édition, jouera contre le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi.

Le Maroc hérite du groupe de la mort pour cette phase de groupes. Les Lions de l’Atlas affronteront le Ghana, les Comores ainsi que du Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. Dans le groupe D, un choc entre le Nigeria et l’Égypte est à prévoir, avec le Soudan et la Guinée-Bissau. L’Algérie, championne d’Afrique en titre, évoluera dans le groupe E avec la Sierra Leone, la Guinée équatoriale ainsi que la Côte d’Ivoire. Enfin, la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie complétent le dernier groupe F.

Les groupes de la CAN

Groupe A : Cameroun, Burkina Faso, Éthiopie, Cap-Vert

Groupe B : Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi

Groupe C : Maroc, Ghana, Comores, Gabon

Groupe D : Nigeria, Égypte, Soudan, Guinée-Bissau

Groupe E : Algérie, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Côte d’Ivoire

Groupe F : Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie