CAN/Côte d’ivoire-2023 : Le nouveau maillot “Domingo” des Aigles du Mali dévoilé

Le maillot que les Aigles du Mali arboreront à la prochaine Coupe d’Afrique des nations, Côte d’Ivoire-2023 a été dévoilé le samedi 14 octobre dernier à l’hôtel de l’Amitié par l’équipementier “Airness”. Cette tunique spéciale porte le nom “Domingo” en hommage à Salif Kéita, premier Ballon d’or africain, décédé le 2 septembre 2023 à Bamako.

Le point de presse de présentation du nouveau maillot des Aigles du Mali était animé par Modibo Coulibaly, 3e vice-président de la Fédération malienne de football (Fémafoot), Ichaka Diakité, président de la commission marketing, sponsoring et télévision de la Fémafoot, en présence d’Eric Sékou Chelle, sélectionneur national des Aigles, Hamari Traoré, capitaine des Aigles, Cheick Oumar Kéita, représentant de la famille de Salif Kéïta dit Domingo.

La cérémonie a été une occasion, pour les responsables de la Fémafoot, de donner plus d’explication sur ledit maillot et leurs relations avec l’équipementier “Airness”. Selon Ichaka Diakité, le nouveau maillot est le fruit d’une collaboration entre la Fédération malienne de football et le MK Production, un groupe d’entreprise dont fait partie “Airness”.

“La nouvelle tunique des Aigles est l’ancien maillot qui a été retravaillé avec un Aigle plus petit, mais avec des griffes. Avec MK Production, nous avons dit que c’est un maillot spécial Can 2023, uniquement pour cette compétition. Nous l’avons baptisé Domingo, une icône du football africain. Durant sa carrière, Salif Kéita a honoré le Mali et c’est au tour du Mali de l’honoré. Nous allons mettre en petit caractère sur le dos du maillot (Merci Domingo)”, a-t-il expliqué. Il a témoigné sa reconnaissance au patron de MK Production, Malamine Koné pour tout ce qu’il fait pour le Mali. “Concernant la collection 2023-2024, il est composé de trois couleurs, vert, blanc et noir qui est un maillot de détente. Avec ces hologrammes, c’est toute la culture du Mali qui est représentée. En plus de sa forme bogolan, c’est toutes les ethnies du Mali qui peuvent se reconnaitre sur ce maillot. Depuis 20 ans avec notre partenaire MK Production, nous avons su donner une identité aux Aigles du Mali. Aujourd’hui en Afrique, lorsqu’on parle des Aigles, les gens pensent immédiatement aux Aigles du Mali parce qu’il y a l’Aigle sur nos maillots”, a-t-il précisé.

Pour le capitaine Hamari Traoré, c’est une fierté de jouer avec un maillot dédié à Salif Kéïta dit Domingo. “Salif Kéïta était un grand homme, une icône du football africain et mondial. Nous allons tout faire pour porter haut les couleurs nationales et faire honneur à sa mémoire”, a-t-il laissé entendre.

Cheick Oumar Kéïta, représentant de la famille Kéita, a remercié les responsables de la Fémafoot et les autorités maliennes pour cette marque de reconnaissance envers son oncle. “Nous sommes très honorés de cette dédicace et j’espère que ce maillot portera la chance aux Aigles lors de la prochaine Can 2023”, a-t-il ajouté.

La vente de la collection 2023-2023 a été officiellement lancée depuis le 14 octobre dernier, mais celle du maillot spécial Can-2023 ou maillot “Domingo” commencera au mois de novembre. Il sera vendu à Bamako, Abidjan et Paris.

