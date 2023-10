CAN Côte d’ivoire 2023 : Le travail en amont de la Fémafoot

A peu près trois mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football, la Fédération malienne de football (Fémafoot) prépare le terrain pour les Aigles du Mali qualifiés à cette phase finale de la compétition prévue en janvier-février 2024 en Côte d’Ivoire. En marge du tirage au sort, qui s’est déroulé le jeudi dernier, une délégation fédérale a effectué des visites de site dans l’optique de créer de meilleures conditions à l’équipe nationale lors de son séjour ivoirien.

A la veille du tirage au sort de la Can Côte d’Ivoire 2023 qui s’est déroulé au Parc des Expositions d’Abidjan le jeudi 12 octobre, la Caf a organisé le mercredi un Séminaire qui a regroupé les 24 nations qualifiées pour la phase finale de la compétition.

Présents à Abidjan pour la circonstance, les émissaires du Mali, à savoir le 1er vice-président de la Fémafoot, Moussa Silvain Diakité, le sélectionneur adjoint des Aigles, Badra Alou Diallo “Conty” et le conseiller à la communication du président de la Fémafoot, Djibril Traoré, ont pris part audit séminaire qui a cerné tous les contours de cette Can 2023. Au lendemain du tirage, la délégation malienne à travers Djibril Traoré a aussi pris part à la visite des sites qui a été dirigée par la Caf le vendredi 13 octobre.

A l’avenir, indique la Fédération, une délégation spéciale composée du sélectionneur principal des Aigles, Eric Sékou Chelle, du 1er vice-président, Moussa Silvain Diakité et du conseiller à la communication du président, Djibril Traoré, effectuera une visite spéciale sur le site qui sera attribué au Mali pendant la Can afin de récolter toutes les informations nécessaires et s’imprégner des conditions et les commodités réservées aux Aigles.

A C.

