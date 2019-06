L’arbitre international malien, Mahamadou Kéïta alias Wankiyou, officiera à la 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se tiendra du 21 juin au 19 juillet 2019 sur le sol égyptien. Wankiyou est le seul arbitre malien à être sélectionné par la Caf pour ce rendez-vous continental.

La Confédération africaine de football (Caf) a dévoilé la liste des arbitres retenus pour diriger les rencontres de la 32e édition CAN qui démarre dans qui donnera son coup d’envoi dans quelques jours en Egypte. 26 arbitres centraux sont retenus dont Mahamadou Kéïta“Wankiyou” qui est le seul arbitre malien sur cette liste. En plus donc de la sélection nationale A du Mali qui prendra part à ce grand rendez-vous africain, notre pays sera également représenté par un homme en noir. Aujourd’hui cité parmi les grands noms de l’arbitrage malien, Wankiyou se fait désormais un nom sur la scène internationale.

Devenu arbitre international en janvier 2011, Mahamadou Kéïta connaitra sa deuxième participation d’affilée à la CAN Seniors. Le sergent-chef de police avait également été le seul arbitre malien à honorer le Mali à la précédente CAN en 2017. “C’est vraiment un grand honneur et une immense fierté pour moi d’être parmi les 26 arbitres centraux pour cette compétition”, nous confie Wankiyou qui a déjà fait ses preuves dans les compétitions internationales de catégories inférieures, notamment à la CAN cadets Maroc 2013 où il a eu le privilège d’officier la finale entre le Nigeria et la Côte d’Ivoire (sacre des ivoiriens aux tirs aux buts). Il a également participé aux trois précédentes éditions du Championnat d’Afrique des Nations (Chan) en plus de la CAN juniors Sénégal 2015.

Toutefois, le porte-étendard de l’arbitrage malien partira à cette CAN avec de grandes ambitions : “Mon objectif c’est d’être bon dans cette compétition et d’aller loin afin de prouver à la Caf et à la Fifa que je peux aussi officier des matchs de la Coupe du monde qui est l’un de mes rêves les plus ardents dans ma carrière d’arbitre”, conclut-il.

Youssouf KONE

