La 12e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football féminin donne son coup d’envoi ce samedi 2 juillet pour prendre fin le 23 du même mois au Maroc. Sans son équipe nationale éliminée, le Mali sera néanmoins représenté par l’arbitre assistante (arbitre de touche) Fanta Idrissa Koné.

La Can des dames démarre ce samedi 2 juillet au Royaume du Maroc avec la participation de 12 pays. Eliminé par le Sénégal au dernier tour de qualification, le Mali ne participera pas cette année à la compétition à laquelle sa meilleure performance reste une 4e place. Mais pour les amoureux du ballon rond féminin malien voire africain, cette absence des Aigles Dames sera un peu compensée avec la sélection d’une Malienne parmi les arbitres retenues pour cette phase finale. Habituée des grandes compétitions à travers le monde, Fanta I. Koné sera naturellement de la partie en tant qu’arbitre assistante après sa participation aux Jeux Africains de Brazzaville 2015, à la Coupe du monde féminine U17 Jordanie 2018 en plus d’autres compétitions à l’image des Can 2014 et 2016.

En prélude du coup d’envoi, la CAF a dévoilé, le vendredi 24 juin, la mascotte officielle du tournoi nommée Titrit. Une lionne en référence aux Lions/Lionnes de l’Atlas du Maroc, symbole indéniable de puissance et de courage, selon la Caf qui précise que Titrit est un prénom marocain berbère qui signifie « star » ou « célébrité » et qui caractérise une personne fière, digne, rigoureuse et déterminée.

La mascotte Titrit se décrit par un bijou traditionnel marocain en forme de tiare qui orne majestueusement la tête de la lionne. « Alliant authenticité et modernité, les bijoux marocains et la cape traditionnelle Selham de Titrit lui confèrent une certaine majestuosité féminine. Les chaussures de football à ses pieds rappellent qu’elle est là pour jouer et prête à contribuer à l’atmosphère festive de la Can dans le fier pays hôte d’Afrique du Nord.

Son poing levé symbolise la détermination et la ténacité dont font preuve les footballeuses face à leurs adversaires, qualités qui seront nécessaires pour les combats titanesques qui les attendent à la Can féminine 2022 », détaille l’instance dirigeante du football africain. Prévue du 2 au 23 juillet, la 12e édition de la Can féminine se déroule dans les villes de Rabat et Casablanca au Maroc avec la participation des équipes suivantes : Maroc, Burkina Faso, Sénégal, Ouganda (Groupe A), Cameroun, Zambie, Tunisie, Togo (Groupe B), Nigeria, Afrique du Sud, Burundi, Botswana (Groupe C).

Alassane Cissouma

