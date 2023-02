CAN U20 : Début de compétition compliqué pour les pharaons

C’est parti pour l’édition 2023 de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans. Le match d’ouverture s’est joué dimanche au stade International de Caire, après la minute de silence en honneur du ghanéen Christian Atsu devant un parterre de personnalités du football africain.

L’Égypte, le pays hôte, concède le match nul 0 à 0 face au Mozambique, qui fait une belle opération. Ça s’annonce difficile pour l’Égypte et il va falloir faire mieux face au Sénégal et le Nigéria.

Très bon résultat pour le Mozambique qui s’offre son papier match pour sa deuxième participation à la CAN après les trois défaites lors de la précédente édition en Mauritanie. Les deux équipes qui ambitionnent de réussir leur entrée en matière démarrent timidement la rencontre. Malgré leurs bonnes intentions, les occasions de buts se raréfient et mi-temps intervient sur un score nul et vierge (0-0), même si les Égyptiens ont côtoyé la barre transversale sans être dangereux.

En seconde période, Égyptiens et Mozambicains reviennent avec les mêmes intentions sans parvenir à débloquer la situation. Les Pharaons ont poussé et obtenu pas moins de 10 occasions mais les digues ont tenu chez les Mambas.

La rencontre se termine sur ce score paritaire de 0 but partout. Les Pharaons Juniors et les Mambas Juniors du Mozambique devront montrer un autre visage afin d’enregistrer leurs premières victoires dans cette compétition.

Ousmane CAMARA

Ghana : Le corps de Christian Atsu rapatrié au Ghana, hommage avec la famille à Newcastle

Près de deux semaines après le terrible séisme qui a provoqué plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie, le corps sans vie de l’international ghanéen Christian Atsu a été retrouvé samedi à Antioche, sous les décombres de l’immeuble où il vivait. Depuis, les hommages affluent pour honorer la mémoire de l’ailier d’Hatayspor, emporté à 31 ans.

Newcastle, le club où il a évolué entre 2017 et 2021, a notamment rendu un vibrant hommage à Saint-James Park samedi en marge du match contre Liverpool (0-2) en présence de la veuve du Black Star, Marie-Claire Rupio, et de ses enfants. Un grand moment d’émotion qui aura vu l’entraîneur Eddie Howe, qui l’a dirigé une saison à Bournemouth, et l’ailier Allan Saint-Maximin, qui l’a côtoyé chez les Magpies, prendre la parole.

La dépouille du meilleur joueur de la CAN 2015 doit être rapatriée dimanche au Ghana. «La dépouille mortelle sera accompagnée par sa famille et par l’ambassadeur du Ghana en Turquie à bord d’un vol de Turkish Airlines qui arrivera à Accra à 19h40», a ainsi annoncé le ministère des Affaires étrangères. La sœur jumelle du Ghanéen, Christiana, et l’un de ses frères aînés, Isaac, qui prenaient part aux recherches, devraient également se trouver à bord afin d’accompagner le Black Star pour ce dernier voyage…

