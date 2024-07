La cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques 2024 a eu lieu le vendredi 26 juillet à Paris. Pendant près d’un mois la France vibrera aux couleurs du monde et les sportifs, toutes disciplines confondues se rivaliseront pour être sur le podium en ayant autour du cou une des trois prestigieuses médailles, à savoir l’Or, l’argent ou le bronze. Cet évènement qui sera retransmis sur plusieurs chaines de télévisions occupera le public sportif pendant deux semaines. Le Mali est présent et va compétir dans plusieurs disciplines comme le foot Ball, la boxe, la natation, l’athlétisme, pour ne citer que ces disciplines. Il a été à l’honneur également avec une de ses dignes filles Aya Nakamura qui a chanté à la cérémonie d’ouverture. Doit-on s’attendre à des J.O exceptionnels en France comblant toutes les attentes tant sur plan sécuritaire qu’organisationnel ? Paris va-t-il être la capitale mondiale de l’hospitalité et d’antiracisme ?

C’est devant un parterre des personnalités tant politiques, médiatiques, qu’artistiques qu’a eu lieu le vendredi 26 juillet de 17H 30 à 21H GMT, le lancement officiel des jeux Olympiques de Paris. Cette cérémonie riche en couleurs et pour une des rares fois a eu lieu en plein air et non dans un stade. Présidée par le Président français Emmanuel Macron, la cérémonie d’ouverture a enregistré la présence de plusieurs chefs d’Etat dont celui du Sénégal Bassirou Diomaye Faye et surtout des grands noms de la musique comme Céline Dion, Lady Gaga et surtout notre compatriote Aya Nakamura. Ces jeux Olympiques inédits verront compétir plus de 206 nations avec 10500 athlètes et les disciplines sportives considérées comme collectives sont aussi au programme comme le Foot Ball, le Basket Ball, le Handball, le Volleyball, le Hockey-sur-gazon, le Rugby. Pour rappel les jeux olympiques et paralympiques sont le plus grand événement sportif au monde, donc ce qui nécessite une bonne organisation tant sur le plan sécuritaire que sanitaire. En effet, pour sécuriser les jeux olympiques de Paris, la France a mobilisé des moyens policiers et de sécurité considérables. Ainsi plus de 35 000 policiers et gendarmes sont mobilisés en permanence et exceptionnellement pour la cérémonie d’ouverture ce nombre est allé jusqu’à 45 000. Pour rappel 18 000 militaires seront mobilisés en moyenne chaque jour pour sécuriser les jeux.

En effet cette 33ième Olympiade verra la participation du Mali dans cinq disciplines sportives, d’abord le sport roi qu’est le Foot Ball masculin sera une discipline phare avec laquelle le Mali peut espérer avoir une médaille surtout que ces jeunes de moins de 23 ans ont une médaille à la Coupe d’Afrique de leur catégorie. Ensuite il se battra en Athlétisme avec Fodé Sissoko, dans les 100m, en Boxe avec Fatoumata Marine Camara de moins de 57 Kg, en Natation avec Alexien Kouma et Aïchata Diabaté respectivement pour 100 m et 50 m nage libre et enfin la cinquième discipline dans laquelle le Mali va compétir sera le Taekwondo avec Ismaël Coulibaly, 80 Kg. Après deux rencontres jouées en Foot Ball les résultats du Mali ne sont pas bons, il a fait un match nul contre le petit poucet Israélien avant d’être battu par le japon par un score d’un but à zéro. Le Mali à la recherche d’une médaille olympique doit se battre dans les autres disciplines pour obtenir l’une des trois précieuses médailles olympiques ; à savoir l’or, l’argent et le bronze.

En définitive, sans dresser un bilan hâtif de la bonne ou mauvaise organisation des Jeux Olympiques Paris 2024, au regard de la bonne organisation de la cérémonie de lancement et surtout du dispositif sécuritaire impressionnant on peut affirmer sans risque de se tromper que les jeux Olympiques de Paris sont en train d’émerveiller le monde sportif et est en passe de battre le record…..

Youssouf Sissoko

