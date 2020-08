Championnat national de football ligue Orange : La reprise est prévue pour le 21 août prochain

À l’arrêt depuis plusieurs mois à cause de la pandémie de la Covid-19, le championnat national de Ligue I Orange reprendra ses droits le 21 août prochain. L’annonce a été faite par le secrétaire général de la Fédération malienne de football, à travers un communiqué annonçant la réouverture des infrastructures sportives par le ministère de la Jeunesse et des sports.

Suite à une demande des présidents des fédérations sportives nationales et du président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Habib Sissoko, le ministère de la Jeunesse et des sports a décidé de rouvrir toutes les infrastructures sportives du pays. Quelques heures après cette annonce, le secrétariat général de la Fédération malienne de football, à travers un communiqué du jeudi 30 juillet 2020, a reprogrammé les rencontres de la 22ème et dernière journée du championnat national aux 21, 22 et 23 août prochain. “Il est demandé aux clubs de Ligue Orange de se préparer pour la reprise du championnat national avec la programmation de la 22ème et dernière journée de la phase de poule, les 21, 22 et 23 août 2020”, peut-on lire dans le communiqué.

Par ailleurs, le Comité exécutif de la Fédération malienne de football a recommandé également aux neuf (9) Ligues régionales de jouer les rencontres à “huis clos”, tout en respectant les mesures-barrière édictées par les autorités sanitaires dans la lutte contre la Covid-19.

Enfin, ledit communiqué informe que les frais engendrés par l’organisation des championnats régionaux, les produits et éléments rentrant dans le cadre du respect des mesures-barrière seront à la charge de la Fédération malienne de football.

Mahamadou TRAORE

