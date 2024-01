Championnat national de la boxe du Mali : Les neufs médaillés d’or de l’édition 2023 connus !

La Fédération malienne de boxe du Mali a organisé les phases finales du championnat national du 12 au 16 janvier 2024. C’était sous la houlette du président de ladite Fédération, le colonel Raoul Diakité au Carrefour des jeunes de Bamako. Au cours de cette édition, 9 boxeurs se sont distingués en rapportant les médailles d’or de cette édition2023.

Les phases finales du championnat national de la boxe, édition2023, ont eu lieu le dimanche 14 janvier 2024. Organisées par la Fédération malienne de boxe, cette phase a enregistré la participation des catégories suivantes : 48 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5, kg, 67 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg et 92 kg.

A l’issue de combats houleux, les différents vainqueurs de chaque catégorie sont devenus les champions du Mali édition 2023. Les vaincus, quant à eux, sont les vice-champions du Mali de leurs catégories respectives.

Pour la catégorie de 48 kg, c’est Sériba Dembélé de Sikasso qui a remporté le trophée ; dans la catégorie des 57 kg, le vainqueur de la médaille d’or est Ramadan Soumaré du Star Boxing.

Dans la catégorie des 60 kg, c’est Daouda Sidibé de l’Usfas qui est le champion du Mali. Le vainqueur de catégorie des 63,5 kg est Zakaria Diarra de l’Usfas et dans la catégorie des 67 kg, Issa Djombéra du Réal s’est imposé ; en catégorie des 75 kg, Adama Diarra du Stade malien a remporté le titre.

Pour les 80kg, Mamadou Coulibaly du Stade est le champion ; en catégorie 86 kg, le champion est Sékou Kanté de Koulikoro et enfin pour la catégorie des 92kg, c’est Abdoulaye Traoré de l’Usfas qui a porté la couronne.

Notons que les combats opposaient respectivement : Sériba Dembélé et Seydina Oumar Sidibé ; Ramadan Soumaré et Mohamed Koné RBK ; Daouda Sidibé et Alou Sacko ; Fousseyni Traoré et Zakaria Diarra ; Sékou Kéita et Issa Djombéra ; Adama Diarra et Souleymane Bagayoko ; Oumar Diaby et Mamadou Coulibaly ; Soumaïla Maïga et Sékou Kanté ; Abdoulaye Traoré et Ibrahima Makadji.

