Championnat national : Le Stade malien retrouve le sourire

En difficultés depuis le démarrage du championnat national, le Stade malien commence à sortir la tête de l’eau. L’équipe de Sotuba retrouve le sourire après sa victoire devant l’AS Police (1-0), vendredi dernier, au compte de la 9è journée, au stade Modibo Keïta. C’est la deuxième victoire des Blancs dans la compétition après celle contre l’ASOM (2-0, 6è journée). L’unique but de la rencontre a été marqué par Sadio Kanouté (59è min). Grâce à ce succès, le Stade malien double sa victime au classement et occupe désormais la 5è place du groupe A, à égalité de points avec l’ASOM (11 points) contre 10 pour l’AS Polie (7è).

Si le Stade malien a réduit l’écart avec certaines équipes comme LCBA (15 points) et le Réal (15 points) qui ont perdu lors de leurs déplacements respectivement à Kita (0-1) et à Bougouni (0-1), les Stadistes compte 6 points de retard sur le 2è, synonyme de qualification pour le Carré d’as et occupée par l’USC Kita (17 points) et 7 unités de retard sur le leader du groupe, le CSD (17 ponts), vainqueur de l’AS Douanes de Sikasso (4-0), samedi à Koulikoro.

Le Stade malien a l’occasion de resserrer l’écart ce mercredi lors de son déplacement à Bougouni, au compte de la 7è journée en retard.

La poule A est dominée par le Djoliba (18 points) devant Yeelen olympique (13 points) et les Onze Créateurs (13 points).

Ousmane CAMARA

