Championnats scolaires : Sans le Mali, la Guinée et la Tanzanie remportent les trophées

Faute de moyens financiers, le Mali n’a pas participé à la première édition du Championnat scolaire qui vient de s’achever en Afrique du Sud. En finale garçons, la Guinée s’est imposée devant l’Afrique du Sud tandis que les Tanzaniennes ont dominé les Marocaines en finale filles.

Le CS Ben Sékou Sylla de Guinée et Fountain Gate School de Tanzanie ont été couronnés champions chez les garçons et chez les filles respectivement au terme de la finale du l’édition inaugurale du Championnat africain de football scolaire de la Caf 2022/23 qui s’est disputée à Durban, Afrique du Sud samedi, a rapporté la Confédération africaine de football sur son site Internet.

“Le CS Ben Sékou Sylla a battu Clapham High School. Les locaux étaient pourtant considérés comme les favoris de la compétition. C’est aux tirs au but que le titre s’est joué. Au bout du temps réglementaire, le score était de 1-1. Ce match a été intense du début à la fin et s’est joué devant une foule enthousiaste composée de plus de 6000 personnes. C’est le stade Sugar Ray Xulu qui accueillait l’événement. Fountain Gate n’a pas rencontré de difficulté pour battre les Marocaines de l’Ecole Omar IBN Khatab. Le match s’est soldé sur un 3-0 en faveur des Tanzaniennes”, résume ainsi les deux rencontres l’instance organisatrice des deux compétitions.

Les vainqueurs ont reçu chacun 300 000 USD. Une somme offerte par la Fondation Motsepe qui a fait un don total de 10 millions USD pour l’édition inaugurale de ce concours scolaire panafricain. Ces deux finales ont été le point culminant de quatre jours de compétitions exceptionnelles au cours desquelles les futures stars du continent africain ont pu montrer leur qualité tout cela à travers le beau jeu.

“Nous sommes si fiers de ce qu’ont montré les jeunes garçons et filles qui ont concouru ici. Vous êtes l’avenir”, a déclaré le Dr. Patrice Motsepe, président de la Caf. “Les nations de football les plus performantes au monde investissent dans la jeunesse. Cela fait partie de notre engagement de développer le football dans chaque pays d’Afrique. Nous sommes si fiers de vous. Nous savons que l’investissement que nous faisons dans le football scolaire permettra au football africain de rivaliser avec les meilleurs dans le monde et d’être autonome. L’argent que les écoles ont gagné sera utilisé pour construire des infrastructures de football pour les garçons et les filles afin qu’ils puissent se développer davantage. Nous tenons à remercier la Cosafa de nous avoir accueillis ainsi que tous ceux qui ont rendu l’organisation de ce tournoi possible”.

Quant au ministre sud-africain des Arts et de la Culture, Zizi Kodwa, toujours cité par la Caf, il a estimé que le Championnat africain de football scolaire de la Caf a déjà rehaussé le niveau du sport scolaire sur le continent. “Ce fut une excellente occasion pour l’Afrique du Sud d’accueillir ce tournoi. Il a énormément amélioré le sport scolaire”, a-t-il déclaré. “Nous croyons fermement que toutes les écoles doivent faire du sport un élément clé de leur programme scolaire. Toutes les équipes qui étaient à Durban ont déjà gagné. Félicitations à elles”.

Sur le terrain de la compétition, la CAF, en refaisant le film des deux finales, a indiqué que le CS Ben Sékou Sylla a remporté une finale masculine âprement disputée. Cette école est passée devant grâce à une inspiration d’Amara Keita. Mais la formation sud-africaine a riposté et égalisé par l’entremise de Kagiso Maloka, ce qui a forcé les deux formations à avoir recours aux tirs au but. Dans cet exercice, c’est l’équipe guinéenne qui a gardé son sang-froid pour prendre le meilleur sur son adversaire pour soulever le trophée (5-4). “L’Afrique du Sud n’a pas été un adversaire facile à battre”, a déclaré l’entraîneur des Guinéens, Aly Badara Cissé. “Ils méritent d’être champions comme nous mais je suis heureux que le titre nous soit revenu. Le niveau de la compétition était vraiment élevé et cela montre que le football a le vent en poupe en Afrique”. Le CS Ben Sékou Sylla remporte le premier prix tandis que Clapham High School est récompensé par 200 000 USD pour sa médaille d’argent. L’école secondaire Salima du Malawi a décroché le bronze et un chèque de 150 000 USD.

Les Malawites ont battu le CEG Sainte Rita du Bénin 3-1 au terme de la petite finale. Avec Clapham High School, la zone Cosafa peut donc se targuer de compter deux de ses représentants parmi les meilleurs en Afrique.

L’école Fountain Gate n’a pas volé sa place en finale de la compétition féminine ni la médaille d’or d’ailleurs. Elle a battu l’école Omar IBN Khatab du Maroc 3-0 en finale pour s’emparer du chèque de 300 000 USD. Son attaquante vedette, Winifrida Gerald, a claqué un doublé pour porter son total à 11 dans le tournoi. Elle a logiquement reçu le soulier d’Or. Irene Chitanda a marqué le troisième pour les représentantes de l’Afrique de l’Est. Elles ont confirmé leur statut de première équipe féminine de la compétition en déployant un jeu offensif percutant.

L’Ecole Omar Ibn Khatab s’est offert un lot de consolation avec sa médaille d’argent et 200 000 USD en poche. “Je suis très heureuse d’avoir remporté ce titre pour mon pays”, a déclaré l’entraîneur de Fountain Gate, Veronica Kiondo. “Nous avons fait de notre mieux au cours de notre préparation et cela s’est reflété dans les résultats. Merci à la Caf d’avoir investi dans le football scolaire et le football féminin”. Scan Aid de Gambie termine sur la troisième marche du podium après sa victoire devant le CSG De Mfilou du Congo. Le score est de 4-3 après la séance des tirs au but. Au bout du temps réglementaire le score était de 0-0.

Ouverte à tous les pays membres de la Caf, la compétition a été d’un goût inachevé pour le Mali. En effet, après la phase éliminatoire nationale entre les écoles du pays, le Mali n’a pas pu financer la participation de ses représentants au tournoi éliminatoire zonal. Ce qui a évidemment entraîné une disqualification des nôtres avant même la phase finale qui vient de s’achever en Afrique du Sud.

A. Cissouma

