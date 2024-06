Ordinairement disputée par les pays d’Amérique du Sud en plus de quelques invités d’autres continents, l’édition 2024 de la Copa America a été élargie quasiment à l’Amérique toute entière. Cette année, en plus des traditionnels dix pays d’Amérique latine, la compétition enregistre également la participation de six pays de la Concacaf.

Le coup d’envoi de la Copa America 2024 a été donné le vendredi 21 juin. La compétition se déroule du 21 au juin au 15 juillet aux Etats-Unis d’Amérique. Pour cette 48e édition du plus ancien tournoi de football, la compétition réunit les dix sélections habituelles d’Amérique du Sud et, pour la première fois, six équipes d’Amérique du Nord, d’Amérique Centrale et des Caraïbes pour un total de 16 équipes dans un format élargi avec la participation des traditionnels dix pays d’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Uruguay, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela, Paraguay, Bolivie, Chili) et désormais six pays issus de la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF). Avec quatre groupes de quatre équipes, les deux premiers de chaque poule passent en quarts de finale pour la suite de la compétition jusqu’à la finale prévue le 15 juillet à Miami (Floride).

Composition des groupes

Groupe A :

Argentine, Pérou, Chili, Canada

Groupe B :

Mexique, Equateur, Venezuela, Jamaïque

Groupe C :

Etats-Unis, Uruguay, Panama, Bolivie

Groupe D :

Brésil, Colombie, Paraguay, Costa Rica

Euro 2024 :

Qui pour succéder à l’Italie ?

Démarrée le 14 juin 2024, l’Euro 2024 se poursuivra jusqu’au 14 juillet en Allemagne. Avec 24 équipes participantes, la compétition durera un mois pour la succession à l’Italie, championne d’Europe en titre.

Avec 24 équipes participantes, six groupes de quatre équipes ont été constitués. De ce fait, le format de la compétition indique que les deux premiers de chacun de six groupes et les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale. Cet Euro 2024 se disputera dans dix stades choisis dont neuf ont été déjà utilisés lors de la Coupe du Monde 2006 organisée par l’Allemagne et remportée par l’Italie. C’est dire que les Italiens reviennent sur terrain connu. Selon l’Uefa, l’Olympiastadion, à Berlin, accueillera la finale le dimanche 14 juillet 2024 tandis que La Munich Football Arena abritera des matches pour un deuxième Euro successif. Le stade du Bayern Munich faisant en effet partie des 10 arènes sélectionnées pour accueillir l’Euro 2020.

Composition des groupes :

Groupe A : Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse

Groupe B : Espagne, Croatie, Italie, Albanie

Groupe C : Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre

Groupe D : Pologne, Pays-Bas, Autriche, France

Groupe E : Belgique, Slovaquie, Roumanie, Ukraine

Groupe F : Turquie, Géorgie, Portugal, Tchéquie

