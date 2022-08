FC Foyer de Lafiabougou a remporté le trophée de la 6e édition de la Coupe Baba Cissouma le samedi 30 juillet 2022 en battant FC Lipton d’Hamdallaye par 2 buts 0.

Le terrain Chaba de Lafiabougou a vibré le samedi soir au rythme de la finale de la Coupe Baba Cissouma devant un public venu très nombreux pour assister au spectacle. Dans un match très engagé, FC Foyer a vite ouvert le score par sa star Mohamed Sadio Kanouté (8’). La réaction de FC Lipton est improductive. En seconde période, les deux équipes multiplient les occasions de buts sans succès. C’est pratiquement en fin de partie que FC Foyer assomme son adversaire par un super but d’Alassane Camara (68’). Score final : 2-0 pour FC Foyer. L’équipe de Lafiabougou a largement dominé les 70 mn du match (2 fois 35 mn) et remporte du coup son 1er trophée de la Coupe Baba Cissouma pour sa toute 1ère finale.

Au titre des récompenses, le vainqueur, FC Foyer s’offre le trophée, un bœuf et une enveloppe de 350 000 CFA. Le finaliste, FC Lipton se console avec un bélier et une somme de 250 000 CFA.

FC Sion, classé 3e, s’en sort avec un jeu de maillot au même titre que l’équipe fair-play, AS Sébé. Mohamed Sadio Kanouté (FC Foyer) est doublement récompensé par le titre de meilleur joueur de la finale et de meilleur buteur du tournoi (6 buts). L’invité d’honneur, Mamoutou Touré « Bavieux » (président de la Fémafoot) et le parrain, Oumar Daff étaient très satisfaits du spectacle produit par les deux équipes et surtout de la mobilisation populaire.

Pour sa part, l’initiateur de la compétition a dressé une litanie de remerciements. « Attendue avec impatience, la finale de la 6e édition de la coupe Baba Cissouma s’est jouée ce samedi 30 juillet sur le terrain Chaaba de Bamako. Après le triomphe du FC Foyer aux dépens du FC Lipton sur le score de 2-0, c’est l’occasion pour moi de dire un GRAND MERCI à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, et quelle qu’en soit la manière, à la réussite totale de cette compétition. Sans aucune intention de vouloir minimiser le soutien de qui que ce soit, je renouvelle mes remerciements à l’endroit du parrain Oumar Daff pour sa constante fidélité de parrainage depuis 5 éditions, au président de la Fémafoot, Mamoutou Touré Bavieux, membre du Conseil de la Fifa d’avoir rehaussé l’éclat de la cérémonie par sa présence et ses cadeaux surprises. En plus de toutes ces personnes anonymes, que mes confrères, collaborateurs, invités spéciaux, amis et proches trouvent ici ma reconnaissance infinie sans oublier les supporteurs des Aigles du Mali et ce charmant public qui a été Fair-play à la grande satisfaction de la commission d’organisation. Outre les donateurs de prix spéciaux, je reconnais et salue également sa juste valeur la contribution des partenaires et sponsors au franc succès de cette coupe Baba Cissouma qui porte le nom d’une immense personne pour ma vie et la promotion du sport malien voire africain. Ainsi, après ce beau chapitre, l’on se dit vivement la prochaine édition », a laissé entendre Ladji Adama Koné.

La Commission d’organisation

