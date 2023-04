Coupe d’Afrique des nations U17 : Gare à la fraude sur l’âge !

Dans des recommandations faites par ses commissions d’organisation et médicale qu’elle a approuvées, la Confédération Africaine de Football (CAF) se montre intransigeante avec la fraude sur l’âge à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans. L’instance dirigeante du football africain brandit la menace de la disqualification de toute une équipe en cas de présence de 4 joueurs déclarés inéligibles par le test IRM.

Le Comité Exécutif de la CAF a annoncé avoir approuvé les recommandations faites par sa Commission d’Organisation du Football Jeune ainsi que sa Commission Médicale aux fins d’amender l’Article 27 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations U17.

Dans ledit article, la CAF indique que « pour la phase qualificative, un test d’éligibilité sera obligatoirement effectué pour toutes les équipes participantes avant le commencement des matches ». Le test en question sera effectué conformément au protocole de la CAF dans un établissement de santé muni d’un appareil d’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique). « Pour le tournoi final, la CAF se réserve le droit de faire un autre test d’éligibilité (IRM) pour les joueurs des douze (12) équipes. Le coût des tests IRM sera pris en charge par la CAF. Si après avoir effectué le test d’éligibilité (IRM) pour une équipe participante et, que 4 de ses joueurs ou plus se sont révélés non éligibles, toute l’équipe participante sera disqualifiée. Si, après avoir effectué le(s) test(s) d’éligibilité (IRM) pour une équipe participante un (1), deux (2) ou trois (3) de ses joueurs se révèle(nt) inéligible(s), le ou les joueurs ne seront pas autorisés à participer à la compétition. Leur équipe sera elle autorisée à participer à la compétition, mais ne sera pas autorisée à remplacer le(s) joueur(s) inéligible(s) », prévient la CAF.

En outre, la Confédération Africaine de Football ajoute que les procédures suivantes doivent être suivies lors de la CAN Cadets qui se déroulera en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023 : « Toutes les équipes participantes doivent arriver cinq (5) jours avant le début de la compétition. L’association hôte prend en charge les coûts y afférents. Les équipes participantes peuvent être soumises à des tests IRM, qui doivent être effectués au plus tôt cinq (5) jours avant le début de la compétition. La CAF se réserve le droit d’effectuer un test IRM à tout moment avant ou pendant la compétition. Toute demande de deuxième lecture pour un joueur jugé inéligible doit être adressée à la CAF par courrier électronique au plus tard 3 heures après la notification du résultat de la première lecture ».

A. Cissouma

