Près de 30 vols spéciaux entre Casablanca et Doha vont décoller d’ici à mercredi pour permettre aux fans marocains d’assister à la demi-finale de leur équipe contre la France.

Du jamais vu. La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a décidé de mettre en place plusieurs dizaines de vols spéciaux entre Casablanca et Doha mardi et mercredi afin d’acheminer les supporteurs marocains pour la demi-finale du Mondial contre la France. «Pour permettre aux nombreux Marocains désireux de soutenir la sélection nationale dans son épopée et de vivre l’émotion de la demi-finale de la Coupe du monde […], Royal Air Maroc a mis en place un véritable pont aérien entre Casablanca et Doha», trompette un communiqué de la RAM publié ce lundi.

«A une qualification historique, un dispositif historique», vante la compagnie aérienne : ce sont près de 30 vols qui seront assurés par des «avions gros porteurs» à la veille et le jour du match entre l’aéroport Mohammed V de Casablanca, la ville la plus peuplée du royaume, et Doha. En espérant que tous les fans pourront embarquer, après quelques couacs à l’aéroport de Casablanca avant le quart de finale samedi contre le Portugal, selon des témoignages d’internautes.

«Le 12e homme de l’équipe» A Doha, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a rendu hommage à plusieurs reprises aux supporteurs marocains, «le 12e homme de l’équipe». «La sélection doit rassembler tous les Marocains. A un moment, on était divisé. Si on a pu rassembler notre peuple autour du foot, c’est bien», a-t-il notamment indiqué. Le contingent marocain n’est pas le seul à impressionner dans ces demi-finales : selon des estimations de l’ambassade d’Argentine au Qatar, entre 35 000 et 40 000 Argentins avaient prévu de se rendre au Mondial, soit l’un des plus importants groupes de supporteurs avec ceux du Mexique et de l’Arabie Saoudite, certains fans ayant économisé depuis quatre ans pour se payer le voyage. Surtout que l’Albiceleste est en outre soutenue par des milliers d’Indiens et Bangladais employés dans le pays du Golfe et traditionnellement fans de l’Argentine. Ce cas de pont aérien entre le Maroc et Doha n’est pas le premier du genre dans ce Mondial. Juste avant le début de la compétition, la Fifa avait annoncé que des vols charters directs permettraient aux supporteurs israéliens et palestiniens de rallier le Qatar pendant la Coupe du monde de foot, alors que les deux Etats n’entretiennent pas de relations diplomatiques. Peu de chiffres ont filtré sur le nombre réel de Palestiniens ayant gagné le pays du Golfe par cette voie, alors qu’ils passent traditionnellement par la Jordanie pour rallier Doha. SOURCE: https://www.liberation.fr/

