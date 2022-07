La Coupe ORTM édition 2022 a démarré ce samedi 16 juillet au Stade Mamadou Konaté par une affiche alléchante, opposant la Commune IV détentrice du trophée et l’équipe de Kati. Du 16 juillet au 24 septembre, les six équipes du District de Bamako et l’équipe de Kati et de Bougouni se rivaliseront d’ardeur et de savoir – faire pour tenter de détrôner l’équipe de la Commune IV détentrice du trophée de l’édition précédente.

Après l’organisation réussie de l’édition précédente de la Coupe ORTM, la Coupe ORTM édition 2022 a démarré ce samedi 16 juillet au Stade Mamadou Konaté. Se réjouissant de la participation cette année de huit équipes au lieu de six ayant pris part à l’édition précédente, le directeur général de l’ORTM Hassane Baba Diombélé n’a pas manqué de magnifier la relance de cette activité sportive de masse. A ses dires, à travers cette Coupe, l’ORTM entend susciter un regain d’engouement pour le sport chez les jeunes en cette période qui coïncide avec les grandes vacances, moment idéal pour occuper nos enfants. Mais pour le directeur général de l’ORTM, le sport n’est pas qu’un loisir ou une pratique physique, il est aussi une activité de santé, un mode de formation, un espace de compétition, un marché économique, un instrument de mobilisation pour notre pays. «Véhiculant des valeurs de discipline, de tolérance, d’efforts, de respect, il s’affirme comme un outil crucial de cohésion sociale, un moyen éducatif puissant et un levier de transformation, capable de contribuer à la résorption du phénomène massif d’exclusion des jeunes » a – t – il souligné. Avant de saluer les autorités de la Transitions avec à sa tête le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita pour les efforts inlassables à l’endroit de notre sport roi.

Ainsi, du 16 juillet au 24 septembre les jeunes de 18 ans des six communes du District de Bamako et ceux des communes urbaines de Kati et Bougouni vont se rivaliser d’ardeur et de savoir- faire.

Les matchs de la première journée, disputés samedi et dimanche dans la poule A, se sont soldés par un match nul et une victoire. La commune IV détentrice du trophée a été tenue en échec sur un score nul de 2 buts partout par l’équipe de Kati qui participe pour la première fois à la compétition. Alors que la Commune II, l’emporte 2 – 1 sur la Commune V.

Les matchs de la première journée dans la poule B, se disputeront le samedi 23 juillet et le dimanche 24 juillet et opposeront la Commune VI et la Commune I d’une part, et d’autre part la Commune III et Bougouni.

En plus du vainqueur de la finale, son adversaire en finale, le meilleur buteur de la compétition, le meilleur joueur et le meilleur entraîneur seront primés. Tous les matchs seront retransmis en direct sur ORTM 2, la deuxième chaîne de télévision, et la radio Chaîne 2. Des comptes rendus seront diffusés dans les éditions des autres chaines de l’ORTM. Selon le directeur général de l’ORTM, Hassane Baba Diombélé, à travers cette large couverture de l’évènement, l’ORTM entend faire vibrer les jeunes maliens des autres régions de notre pays, au rythme de cette compétition, qui devrait s’étendre à eux, dans les années à venir.

Exprimant toute sa reconnaissance à notre compatriote Yacouba Tomini Diakité résident en Côte d’Ivoire pour avoir décidé d’équiper les équipes et doté la ligue de football de Bamako de matériels pour l’organisation de la compétition, pour la deuxième année consécutive, et rendant hommage à son aîné Djibril Traoré pour le travail de fourmi accompli dans l’ombre, il a souhaité une meilleure réussite à la deuxième édition de relance de la Coupe ORTM de football.

Almihidi Touré