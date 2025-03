Election CAF-FIFA : La Mauritanie comble le vide laissé par le Mali

Dr. Patrice Motsepe a été réélu sans opposition à la présidence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour un deuxième mandat de quatre ans. Cette décision a été entérinée le mercredi lors de la 14ᵉ Assemblée générale extraordinaire de la CAF au Caire, prolongeant ainsi son mandat à la tête de l’organisation jusqu’en 2029. En l’absence de Mamoutou Touré « Bavieux », c’est le président de la Fédération mauritanienne qui a raflé la mise devant ses concurrents sénégalais et ivoiriens pour être élu membre du Conseil de la Fifa.

Cette réélection intervient après un premier mandat largement salué pour la stabilisation des finances de la CAF et le renforcement de son rayonnement international. « Sous son leadership, l’institution a établi plusieurs records lors de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023 en Côte d’Ivoire, qui a attiré un nombre record de 1,4 milliard de téléspectateurs à travers le monde. Les dotations financières des principales compétitions, notamment la Ligue des Champions CAF TotalEnergies et la Coupe d’Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, ont connu une augmentation significative, tout comme le soutien financier accordé aux associations membres », a indiqué la Caf.

Âgé de 63 ans, Dr. Motsepe n’a rencontré aucune opposition après la clôture des candidatures en novembre 2024. Sa décision de briguer un second mandat a été motivée par les sollicitations des présidents des associations membres et d’autres acteurs clés du football africain.

« L’objectif demeure de rendre le football africain plus compétitif à l’échelle mondiale, de garantir la stabilité financière et d’investir dans les infrastructures », a-t-il déclaré. La réélection sans opposition du Dr. Motsepe témoigne de la confiance placée en son leadership ainsi que de la volonté collective de voir le football africain atteindre de nouveaux sommets.

Fifa : les représentants africains élus sans Bavieux

En marge de la réélection du président de la Caf, les associations membres ont également procédé à l’élection des six représentants africains au Conseil de la Fifa qui est l’organe décisionnel du football mondial. Membre sortant dudit Conseil, le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré « Bavieux » n’a pas été réélu. En détention depuis plus d’une dizaine de mois, il avait annoncé son intention de renoncer à briguer un nouveau mandat. « Elu par acclamation le 12 mars 2021, le président Touré a bouclé son mandat le mercredi 12 mars 2025. Il était très apprécié par ses pairs du Conseil de la FIFA et du Comité exécutif de la CAF pour son charisme et ses initiatives pour le développement du football malien, africain et mondial. Candidat à sa propre succession, Bavieux Touré a dû retirer sa candidature. Privé de sa liberté depuis le 9 aout 2023, Bavieux Touré a été réélu avec brio à la tête de la Fémafoot le 29 août 2023. Quand le président Touré a candidaté à nouveau pour le Conseil de la FIFA, la Fémafoot a écrit au département de tutelle pour solliciter son accompagnement pour une bonne campagne. Bavieux avait sollicité l’obtention d’une liberté provisoire pour sa mobilité afin de convaincre les autres fédérations africaines. Hélas sa sollicitation est restée vaine. Conséquence, il s’est retiré. Avec le renouvellement du Conseil de la FIFA ce mercredi 12 mars, le Mali brille désormais par son absence au gouvernement du football mondial. Pour rappel, c’est la deuxième fois que le Mali sort du Conseil de la FIFA par sa propre faute. En 2006, Amadou Diakité avait été privé d’être candidat pour un troisième mandat à la FIFA. Raison : Le président de la Fémafoot d’alors feu Salif Keita « Domingo » s’était porté candidat avant de se retirer le jour du vote au profit de l’ivoirien, Jacques Anouma. 15 ans après, en 2021, Bavieux accède au Conseil de la FIFA, il est à son tour lâché par les siens alors qu’il avait toutes les chances de se succéder pour servir et développer le football malien », croient savoir nos confrères de Matchmali.ml.

En l’absence de Bavieux, le boulevard était ainsi ouvert aux prétendants de la zone Ufoa-A (Union des fédérations ouest-africaines) dans la mesure où les six représentants africains ont été élus selon leur appartenance zonale. Charismatique et apprécié pour ses réalisations pour le football local et sa vision pour le football mondial, c’est le président de la fédération mauritanienne qui a raflé la mise devant ses concurrents sénégalais et ivoiriens. Pour la presse mauritanienne, l’élection de Ahmed Yahya au Conseil de la Fifa est la victoire du mérite et du travail bien fait. « À travers son parcours exemplaire à la tête de la Fédération mauritanienne, il a prouvé qu’avec de la vision, de la rigueur et de la détermination, on peut transformer le football et impacter positivement tout un continent. Son élection est une reconnaissance de son engagement et une chance pour l’Afrique d’avoir une voix forte et crédible au sein des instances mondiales. Le football africain a besoin de dirigeants compétents et engagés. Aujourd’hui, c’est une belle preuve que le mérite finit toujours par triompher. ». « Je ne peux qu’exprimer mon grand bonheur et ma joie de cette victoire, que je considère surtout comme une victoire pour mon pays et une victoire ajoutée à ses victoires diplomatiques historiques, avec la force et la détermination de son peuple. C’est l’occasion pour moi d’exprimer ici avec beaucoup de gratitude, en particulier, son Excellence le Président de la République, M. Mohammed Fils du Cheikh Al-Ghazwani… Je voudrais également remercier tous les présidents des associations de football de notre cher continent qui ont voté pour moi à cette élection. Je leur exprime ma gratitude pour cela et féliciter mes collègues qui ont été élus avec moi. Je confirme maintenant ma pleine disposition à travailler avec tout le monde, main dans la main, aux côtés du président de la FIFA, mon frère et ami Gianni Infantino, président de la CAF, mon frère et ami Patrice Motsepe afin d’élever le football africain et d’atteindre les objectifs », a déclaré le tout nouveau membre du Conseil de la Fifa.

Moussa Bangaly

Les 6 membres élus aux Conseil de la FIFA

Faouzi Lekjaa (Maroc)

Ahmed Yahya (Mauritanie)

Kanizat Ibrahim (Comores)

Souleiman Waberi (Djibouti)

Hamidou Djibrilla (Niger)

Hani Abo Rida (Egypte)

CAF-UNIONS ZONALES AFRICAINES

Des avancées importantes saluées par les différentes parties

En marge de l’Assemblée générale extraordinaire de la Caf tenue le mercredi 12 mars 2025 en Egypte, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Dr. Patrice Motsepe, a conduit des réunions avec les six unions zonales de la CAF afin de discuter de la croissance et du développement du football au sein des associations membres. Les six unions zonales constituent les 54 membres de la CAF.

Le lundi 10 mars, les représentants du Cosafa, du Cecafa, de l’Uniffac, de l’Ufoa-A, de l’Ufoa-A et de l’Unaf ont rencontré individuellement le président de la CAF pour faire le point sur les progrès notables réalisés dans leurs zones respectives grâce aux partenariats renforcés avec la CAF au cours des quatre dernières années. Les présidents des unions zonales ont salué les avancées importantes sous la direction du Dr Motsepe, notamment la hausse de 50 % des subventions annuelles, passant de 500 000 USD à 750 000 USD, une augmentation qui a accéléré le développement du football et l’organisation de compétitions à l’échelle zonale. Ces changements incluent également l’augmentation des subventions annuelles des associations membres, qui passent de 200 000 USD à 400 000 USD, a rapporté la Caf.

Toujours selon la Caf, au-delà du soutien financier, des efforts de collaboration renforcés ont été établis entre la CAF et les unions zonales, avec la mise en place de divers programmes de renforcement des capacités. Parmi ces initiatives figurent des ateliers sur les finances et la gouvernance de la CAF, des sessions tactiques des unions zonales, des académies VAR, des formations antidopage et la récente création de l’académie de diffusion de la CAF destinée aux directeurs de télévision, pour n’en citer que quelques-unes. « La CAF a investi 3,5 millions de dollars dans les académies VAR des unions zonales. Dr Motsepe a exprimé sa gratitude envers les six unions zonales et les associations membres de la CAF pour leur contribution précieuse à la réalisation de la vision visant à rendre le football africain plus compétitif et autonome sur la scène mondiale », a fait savoir l’instance dirigeante du football africain.

