Bien que sorti bredouille de la saison 2022-2023, le Djoliba AC de Bamako n’est pas si groggy que cela et entend bientôt jouer une belle partition pour le renouveau du football malien auquel il souscrit entièrement, à l’occasion du prochain renouvellement du comité exécutif de la Fédération malienne de football (Fémafoot).

Le mandat de l’actuel bureau de la Fémafoot s’achève ce 29 août 2023. Il est prévu à cette date de mettre en place un nouveau président. Déjà, la campagne pour le poste tant convoité de l’instance dirigeante du foot malien est enclenchée avec comme principaux protagonistes Mamoutou Touré dit Bavieux, le président sortant, et Salaha Baby, son malheureux challenger, il a quatre ans.

Les deux prétendants continuent de bénéficier du soutien de clubs et de ligues depuis plusieurs mois. Dans un audio qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, le vice-président du Djoliba AC, Me Basalifou Sylla, sollicité pour exprimer la position de son club, a, pour sa part, confirmé la neutralité ambiante qui fait que le club de Hérémakono ne supporte aucun candidat à l’heure qu’il est, fut-il Salaha Baby, un ressortissant du DAC ou qui que ce soit. Le choix du Djoliba, dont il sera en principe le mandataire le 29 août 2023, sera fait, a-t-il proclamé, sur la base de discussions franches avec les différents protagonistes dotés chacun d’un programme cohérent et d’un chronogramme de mise en œuvre qui tiennent compte des intérêts du club rouge, et partant ceux du football malien. Après avoir donné des preuves de l’entente cordiale et de la franche collaboration entre son club et Bavieux Touré d’une part et entre le DAC et Salaha Baby d’autre part, Me Basalifou Sylla a énuméré les principes qui vont déterminer le choix éclairé du Djoliba. Aussi le candidat devra-t-il s’expliquer sur ce qu’il a pu faire et donner les raisons pour lesquelles des promesses n’ont pas été tenues, notamment en ce qui concerne le président sortant. En plus, l’intérêt du Djoliba aujourd’hui réside dans la création d’une Ligue professionnelle de football (LPF) qui sera l’organisatrice du championnat national, qui cherchera des sponsors pour alimenter les caisses des clubs et qui réduira le nombre des équipes du championnat en excluant les centres de formations, de véritables trouble-fête qui n’ont rien à perdre dans un championnat national, a-t-il pesté. Du point de vue du DAC, le comité exécutif de la Fémafoot devrait plutôt s’occuper des équipes nationales et de l’organisation de la Coupe du Mali. Voilà globalement les principes qui vont guider le choix du DAC, dont le vice-président rappelle qu’il ne sera plus le mouton de Panurge de qui que ce soit, qu’il refusera d’être dans des querelles de personne ou dans des guerres de positionnement personnels pour ne considérer que ses intérêts supérieurs et en conséquence ceux du football malien. Autant dire que Hérémakono renvoie dos-à-dos Mamoutou Touré dit Bavieux et son concurrent direct Salaha Baby. Le suspense reste de mise. El hadj A. B. H.

Commentaires via Facebook :