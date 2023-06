En battant le Soudan du Sud (3-2), en match avancé de la 5e journée le mercredi 14 juin, la Gambie est venue à hauteur du Mali au classement du groupe G des éliminatoires de la Can 2023 avec 9 points. Les Aigles ont néanmoins un match en moins qu’ils vont disputer ce dimanche contre le Congo à Brazzaville.

Alors que le Mali ne joue que ce dimanche 18 juin à Brazzaville contre le Congo, la Gambie, aux trousses des Aigles, a déjà livré son match de la 5e journée des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire depuis le mercredi. En match délocalisé disputé en Egypte faute de stade répondant aux normes au Soudan du Sud, les Gambiens se sont imposés, non sans peine, sur le score de 3 buts à 2. Dans cette rencontre indécise, le sort du match a été décidé dans le temps additionnel. Alors que la Gambie menait (2-1) depuis la 62’, les Sud-Soudanais ont égalisé à la 90+1. Cinq minutes plus tard, les Gambiens vont marquer le but de la victoire à la 90+6. Une victoire à l’arrachée qui permet à la Gambie de venir à hauteur du Mali avec 9 points. Quant au Soudan du Sud qui compte 3 points, il est éliminé à une journée de la fin des éliminatoires.

Ce dimanche, le Mali est obligé à la performance au risque de voir le Congo également revenir à sa hauteur pour complètement relancer la poule avec 3 équipes à 9 points à une journée de la fin. Lors de cette dernière journée prévue en septembre, le Mali recevra le Soudan du Sud tandis que la Gambie sera hôte du Congo.

Cissouma

Nid des Aigles

Djénépo, les conséquences d’une saison ratée avec Southampton

Très apprécié par Éric Sékou Chelle qui aime son jeu virevoltant, Moussa Djénépo a été laissé de côté pour la première fois par le sélectionneur des Aigles du Mali. L’ailier de Southampton paye cash la mauvaise saison de son club qui n’a pas pu se maintenir dans l’élite du football anglais.

Pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire, l’équipe nationale de football du Mali se déplace au Congo pour un match prévu pour le dimanche 18 juin. Pour cette avant-dernière journée des qualificatifs, l’on s’attendait à une sorte de continuité dans l’annonce de la liste des joueurs convoqués par Eric Sékou Chelle dans la mesure où les Aigles sont quasiment qualifiés pour la phase finale de la Can qui se tiendra en janvier-février 2024. Mais malheureusement pour certains, ils font les frais d’une saison ratée avec leur club. C’est le cas de Moussa Djénépo. Régulièrement convoqué, l’attaquant dont le sélectionneur national avait beaucoup loué les qualités est l’un des grands absents de la liste. L’ancien joueur du Yeelen Olympique qui a peu joué avec Southampton n’a pas été non plus aidé par la relégation de son club anglais en 2e division. Lanterne rouge de la Premier League, Southampton a fini dernier avec 25 points. Soit à 11 points du premier non relégable, Everton de Abdoulaye Doucouré.

Leader de son groupe avec 9 points, le Mali peut se contenter du point d’un match nul, ce dimanche face au Congo, pour espérer être qualifié pour la phase finale de la Can. Cela, à une journée de la fin des éliminatoires.

A Cissouma

