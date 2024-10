Eliminatoires Can 2025-Guinee Bissau-Mali : La qualification, à portée de main des Aigles

Leader avec 7 points, le Mali joue ce mardi 15 octobre, à Bissau, contre le 3e du groupe I des éliminatoires de la Can Maroc 2025. En cas de victoire ce soir face à la Guinée Bissau (3points), les Aigles composteraient leur ticket qualificatif si, toutefois, le Mozambique (5points) ne perd pas face au dernier du groupe Eswatini (1 point).

Les dés semblent déjà jetés dans le groupe I des éliminatoires de la Can 2025. Avec deux tickets en jeu, le Mali et le Mozambique gardent plusieurs longueurs d’avance sur la Guinée-Bissau et l’Eswatini pour les décrocher. Premier avec 7 unités, le Mali peut même rallier le Maroc dès ce mardi soir en cas de succès sur la Guinée-Bissau qui le reçoit à domicile. Le Mozambique qui jouait contre l’Eswatini, bon dernier du groupe hier lundi, peut faciliter la tâche pour les Aigles et espérer se mettre à l’abri, lui aussi, s’il venait à s’imposer ou à défaut ne pas perdre.

Au Maroc, c’est la 35e édition de la Can qui se déroulera fin 2025 et début 2026. Lors du tirage au sort effectué depuis le 4 juillet, la Confédération africaine de football (Caf) a reparti les 48 nations qualifiées pour la dernière phase des éliminatoires entre 12 groupes de 4 équipes. A l’issue de l’exercice hasardeux, le Mali a hérité du groupe I composé de : Mozambique, Guinée-Bissau, Eswatini (ex-Swaziland).

De ce groupe, les Aigles tenteront de s’extirper pour pouvoir se qualifier à la phase finale de la Can. Avec 48 prétendants, un total de 24 places sont en jeu dont deux dans chacun des groupes. Dans chaque groupe, les quatre équipes s’affrontent en aller-retour et celles classées 1eres et 2es de leur groupe respectif se qualifient pour la 35e édition de la Can qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Pour son premier match, le Mali a obtenu un score nul de 1-1 face au Mozambique le vendredi 6 septembre avant s’imposer, en match délocalisé en Afrique du Sud, devant l’Eswatini (0-1) le 10 septembre. La 3e journée jouée à Bamako le 11 octobre a vu également la victoire des Aigles sur la Guinée Bissau (1-0).

Alassane Cissouma

