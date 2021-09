Éliminatoires coupe du monde : « Ne pas cracher dans la soupe »

Après une entrée tonitruante aux éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 par une victoire (1-0) contre le Rwanda, les Aigles du Mali ont baissé de régime face à l’Ouganda en se faisant accrocher sur le score de 0-0 lors de la 2e journée. Avec 4points pris sur 6 possibles, le sélectionneur Mohamed Magassouba s’est montré satisfait et a demandé de ne pas cracher dans la soupe avec ce premier bilan à 4 journées de la fin de cette avant-dernière phase éliminatoire.

Le 2e et avant-dernier tour des éliminatoires du Mondial Qatari, Zone-Afrique, a connu 2 journées express entre le 1er et le 7 septembre. Après deux sorties dans chacune des 10 groupes, le constat est que l’ensemble des équipes favorites ont répondu à l’appel même si elles ont été parfois percutées par des adversaires sur lesquels peu d’observateurs osaient parier. Ce qui fait d’ailleurs que seuls 4 pays sur les 40 ont pu réaliser 2/2 pour empocher les 6 premiers points. Il s’agit du Sénégal, vice-champion d’Afrique en titre, du Nigeria, de la Tunisie et de la Lybie.

Malgré son titre de championne d’Afrique, l’Algérie, bien que leader du groupe A à la différence de buts devant le Burkina (4points +8 contre 4points +2 pour les Etalons) n’a pas pu aligner 2 victoires suite à son accrochage par le Burkina Faso (1-1) quelques jours après sa large victoire de 8-0 sur le Djibouti. C’est dire combien les deux premières sorties ont été rudes et que les points ont été engrangés après d’âpres combats.

De son côté, le Mali a alterné le bon et le moins bon avec une victoire face au Rwanda et un match nul devant l’Ouganda. Le succès contre les Rwandais a été contrasté par la tenue en échec par les Ougandais qui freinent un peu les Aigles dans leur envol à la tête du groupe E qui comptent néanmoins 2 points de plus sur leur premier poursuivant.

Après ces deux matches, les éliminatoires marquent une courte pause avant de reprendre début octobre avec une double confrontation entre le Mali et le Kenya. En attendant, le sélectionneur Mohamed Magassouba se contente de ce premier bilan à « verre à moitié plein » tout en justifiant le match nul concédé contre les Cranes ougandais. « Les garçons sont à féliciter parce qu’il y a eu vraiment une débauche d’énergie. Le spectacle aurait pu être autrement si la pelouse n’était pas détrempée à cause d’une forte pluie. L’état du terrain ne permettait pas une très bonne circulation de balle. Il faut reconnaître que nous voulions plus que ça. On était venus avec une ambition pas démesurée. Malheureusement on n’a pas pu empêcher les 6 points. Avoir un point l’extérieur n’est pas aussi mal que ça et surtout compte tenu de tout ce que nous avons connu comme péripéties pendant ces deux jours. Donc il ne faut pas cracher dans la soupe. C’est un bilan satisfaisant », a-t-il déclaré auprès de la télévision nationale.

A titre de rappel, cet avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde est disputé par 40 pays répartis entre 10 groupes de 4 équipes. A l’issue de 6 journées, l’équipe classée première de son groupe se qualifie pour le 3e et dernier tour. Avec 10 qualifiés (attendus) à cette dernière étape, les équipes (10 équipes) vont s’affronter entre deux en aller-retour en vue de dégager les 5 représentants africains pour la plus grande fête footballistique prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Alassane CISSOUMA

RESULTATS ET CLASSEMENTS DE LA 2E JOURNEE :

Groupe A

Résultats

Djibouti 2-4 Niger

Burkina Faso 1-1 Algérie

Classement

Algérie – 4 points (+8) Burkina Faso – 4 points (+2) Niger – 3 points (0) Djibouti – 0 point (-10)

3e journée

Algérie – Niger

Djibouti – Burkina Faso

Groupe B :

Résultats

Zambie 0-2 Tunisie

Guinée équatoriale 1-0 Mauritanie

Classement

Tunisie – 6 points (+5) Zambie – 3 points (-1) Guinée équatoriale – 3 points (-2) Mauritanie – 0 point (-2)

3e journée

Guinée équatoriale – Zambie

Tunisie – Mauritanie

Groupe C

Résultats

Cap Vert 1-2 Nigéria

Libéria 1-0 République centrafricaine

Classement

Nigéria – 6 points (+3) Libéria – 3 points (-1) Cap Vert – 1 point (-1) République centrafricaine – 1 point (-1)

3e journée

Libéria – Cap Vert

Nigéria – République centrafricaine

Groupe D

Résultats

Côte d’Ivoire 2-1 Cameroun

Malawi 1-0 Mozambique

Classement

Côte d’Ivoire – 4 points (+1) Cameroun – 3 points (+1) Malawi – 3 points (-1) Mozambique – 1 point (-1)

3e journée

Cameroun – Mozambique

Malawi – Côte d’Ivoire

Groupe E

Résultats

Rwanda 1-1 Kenya

Ouganda 0-0 Mali

Classement

Mali – 4 points (+1) Kenya – 2 points (0) Ouganda – 2 points (0) Rwanda – 1 point (-1)

3e journée

Mali – Kenya

Rwanda – Ouganda

Groupe F

Résultats

Angola 0-1 Libye

Gabon 1-1 Egypte

Classement

Libye – 6 points (+2) Egypte – 4 points (+1) Gabon – 1 point (-1) Angola – 0 point (-2)

3e journée

Egypte – Libye

Angola – Gabon

Groupe G

Résultats

Afrique du Sud 1-0 Ghana

Éthiopie 1-0 Zimbabwe

Classement

Afrique du Sud – 4 points (+1) Ghana – 3 points (0) Éthiopie – 3 points (0) Zimbabwe – 1 point (-1)

3e journée

Ghana – Zimbabwe

Éthiopie – Afrique du Sud

Groupe H

Résultats

Congo 1-3 Sénégal

Togo 0-1 Namibie

Classement

Sénégal – 6 points (+4) Namibie – 4 points (+1) Congo – 1 point (-2) Togo – 0 point (-3)

3e journée

Sénégal – Namibie

Togo – Congo

Groupe I

Résultats

Soudan 2-4 Guinée Bissau

Classement

Guinée Bissau – 4 points (+2) Maroc – 3 points (+2)* Guinée – 1 point (0)* Soudan – 0 point (-4)

*Résultat après un match

3e journée

Maroc – Guinée Bissau

Soudan – Guinée

Groupe J

Résultats

Tanzanie 3-2 Madagascar

Bénin 1-1 RD Congo

Classement

Tanzanie – 4 points (+1) Bénin – 4 points (+1) RD Congo – 2 points (0) Madagascar – 0 point (-2)

3e journée

RD Congo – Madagascar

Tanzanie – Bénin

