Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de football, le Mali jouera ce mardi contre les Baréa de Madagascar à Johannesburg en Afrique du Sud. Une rencontre que les Aigles doivent impérativement remporter au risque de compromettre leur qualification dès cette 4e journée.

Après leur déroute contre le Ghana jeudi à Bamako (1 but à 2), les Aigles du Mali seront face aux Baréa de Madagascar à Johannesburg en Afrique dans un match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Déjà dos au mur, Amadou Haïdara et ses camarades après avoir raté le coach contre la Centrafrique et le Ghana à Bamako doivent impérativement réagir s’ils veulent garder leur chance de participer à la prochaine coupe d’Afrique du monde de football, la première pour le pays, qui se jouera en 2026 aux Etats-Unis, Canada et Mexique. Selon les communiquants de la FEMAFOOT, les Aigles, qui gardent les pieds sur la terre, sont conscients des enjeux et décidés de ramener les points de la victoire à Bamako.

Auréolés de leur victoire face aux Iles Comores, les Baréa bien que ne jouant pas à domicile pour faute de stade homologué sont gonflés à bloc pour attendre les Aigles. Afin de sortir du piège malgache, Kamory Doumbia et Compagnies doivent faire preuve de détermination et de supplément d’âme. Ce qui leur a manqué lors des deux précédentes journées qui plus est à domicile. C’est donc une opération de rachat pour les poulains du coach Chelle qui doivent afficher leur ambition en démontrant que le match contre le Ghana n’était qu’un accident de parcours.

Très décrié par le public sportif, le coach Éric Sékou Chelle doit revoir ses plans de jeu. Intervenants très tôt dans les rencontres, les changements effectués par l’ancien défenseur des Aigles n’ont très souvent pas donné des résultats escomptés. La défense demeure l’un des plus gros chantiers de l’équipe. Lors des deux derniers matchs officiels (ndlr, contre la Côte d’Ivoire en CAN et le Ghana, la semaine dernière), son équipe a, à chaque fois, été renversée après avoir ouvert le score en prenant notamment un but dans les ultimes minutes de la rencontre. Signe que la défense malienne manque de sérénité et de concentration.

Une victoire des Aigles leur permettra de se replacer dans la course à la qualification pour le mondial 2026. Eux qui ne sont que 4e avec quatre points après trois journées. Madagascar, les Îles Comores et le Ghana sont coleaders avec six points chacun. Les Aigles quittent Bamako ce lundi à bord d’un vol régulier pour Johannesburg après quatre faux départs pour des problèmes techniques. De quoi arriver suffisamment à temps pour affronter mardi à partir de 15H (heure locale) et 13H-GMT Barea.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :