La 7e édition de l’Open épée s’est déroulée le 18 janvier à Koutiala. Cette compétition d’escrime a réuni les compétiteurs de quatre régions du Mali. Sur les deux tableaux, les escrimeurs de Bamako ont triomphé en dames et messieurs.

La 7e édition de l’Open épée, événement marquant pour l’escrime malienne, a été organisée par la Fédération malienne d’escrime en collaboration avec la Ligue régionale d’escrime de Koutiala. C’était le samedi 18 janvier 2025.

L’événement a lieu à l’Institut de formation professionnelle Malick Sidibé de Koutiala, et a réuni des escrimeurs de plusieurs régions du pays, dont Sikasso, Bamako, Koutiala, et Ségou, avec la présence du président de la Ligue de Ségou, Moussa Ballo, a fait savoir le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), très engagé aux côtés des disciplines sportives en quête de notoriété sur le plan national.

“Le président de la Fédération malienne d’escrime, Abdoul Wahabou Zoromé, ainsi que des autorités administratives et coutumières de Koutiala étaient également présents pour soutenir cette initiative. Après une matinée consacrée aux éliminatoires, les finales se sont déroulées en soirée. Du côté des dames, la finale a vu la victoire d’Alima Dembélé de Bamako, avec 15 touches contre 12 pour Aminata Diarra. Chez les hommes, Souleymane Djiré, également de Bamako, a remporté la finale avec 6 touches contre 4 pour Soungalo Coulibaly de Koutiala”, rapporte le Cnosm, avant d’ajouter qu’en marge des compétitions d’escrime, des démonstrations d’autres disciplines sportives telles que le basket-ball, le bras de fer et les arts martiaux ont enrichi le programme de la journée et que la cérémonie s’est clôturée avec les discours du président de la Ligue régionale d’escrime de Koutiala et celui de la Fédération malienne d’escrime, le commissaire Abdoul Wahab Zoromé “qui ont tous deux exprimé leur satisfaction et leur soutien à la promotion de l’escrime dans le pays”.

