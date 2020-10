Espagne : Ibrahim Kéïta déclare sa flamme d’amour au Mali

Possédant la double nationalité, Ibrahim Kéïta a la possibilité de jouer avec l’Espagne et le Mali. Mais contrairement à de nombreux binationaux, le jeune joueur de Salamanca CF UDS B n’a pas attendu d’avoir grillé toutes ses chances pour venir déclarer sa flamme d’amour à son pays d’origine. A 21 ans, il se dit prêt à défendre les couleurs du Mali. Les sélectionneurs maliens ont ainsi une carte à jouer.

De parents Maliens, Ibrahim Kéïta est né en 1999 en Espagne où il réside toujours. Ses parents lui ayant inculqué les valeurs maliennes, il compte les honorer à travers ce qu’il sait faire le mieux: le football. Plutôt que de répondre à l’appel d’une sélection nationale espagnole, le sociétaire de Salamanca CF UDS B a préféré jeté son dévolu sur son pays d’origine dont il espère défendre les couleurs sur la scène internationale. En empruntant ce chemin, il veut ainsi marcher dans le sillage de son oncle paternel Drissa Kéïta qui a fait les beaux jours du Djoliba AC et de l’équipe nationale Seniors.

Joueur de qualité, l’ailier de 21 ans est un talent à suivre et à ne pas négliger. Athlétique, il mesure 1,76 m pour 70 kg et possède une belle conduite de balle qu’il sait parfaitement conclure par des frappes puissantes et dangereuses.”Joueur rapide et compétent, il est puissant sur les coups de pied arrêtés et peut jouer dans toute la zone d’attaque“, fusent des éloges à son endroit.

Au sortir d’une saison 2019-2020 réussie avec CD Mirandés B où il a été meilleur buteur avec 7 réalisations en 25 matches dont 17 titularisations, il a rejoint cette saison les rangs deSalamanca CF UDS B qui lui a confié son animation offensive pour retrouver la 2e division. Dans sa jeune carrière de footballeur, celui qui est surnommé Ibra a déjà exprimé son talent dans plusieurs clubs espagnols dont la Real Sociedad, le CD Aurrerá et le CD Alavés.

Lorgné par des sélectionneurs espagnols notamment des catégories de jeunes, Ibrahim Kéïta a plutôt un penchant pour le Mali. C’est avec une sélection nationale malienne qu’il compte mener une carrière internationale semblable à celle de son tonton Drissa Kéïta. A 21 ans, il est suffisamment mûr pour découvrir le Nid des Aigles quand on sait que d’autres jeunes joueurs tels que Lassana N’Diaye, Sékou Koïta, El Bilal Touré ont intégré l’équipe nationale Seniors avant la vingtaine. En se mettant à la disposition du Mali, Ibrahim Kéïta offre l’occasion aux sélectionneurs Maliens d’éviter un cas similaire à celui d’Adama Traoré. Ce Hispano-malien qui a choisi l’Espagne au détriment du Mali. La balle est donc dans le camp des techniciens maliens pour sécuriser le joueur avant qu’il ne soit trop tard.

Alassane CISSOUMA

