À trois jours d’un derby brûlant contre le Real Madrid en Ligue des champions, l’Atlético, vainqueur (1-0) samedi au Metropolitano dans le choc contre l’Athletic Bilbao, a profité de la défaite de son rival face au Betis Séville (2-1) pour s’emparer provisoirement de la première place de Liga, grâce à un nouveau but de l’Argentin Julian Alvarez.

Entré en jeu quelques minutes plus tôt à la place du Norvégien Alexander Sorloth, l’ex-attaquant de Manchester City, auteur de son 21e but de la saison toutes compétitions confondues (66e, 1-0), a permis aux Colchoneros de réaliser une superbe opération au classement:

Les voici désormais en tête avec 56 points, deux de plus que le Real (3e, 54 points), en attendant le résultat du FC Barcelone (2e, 54 points) dimanche (16h15) contre la Real Sociedad (9e, 34 points).

Tout semble sourire cette semaine aux hommes de Diego Simeone, revenus de nulle part mardi face au Barça (4-4) pour préserver leurs chances au retour en demi-finale de Coupe du Roi et victorieux, une nouvelle fois in extremis, samedi, malgré plusieurs occasions basques, qui ont touché trois fois les montants (75e, 75e, 82e) et sont tombés sur un grand Jan Oblak, comme souvent décisif dans les buts madrilènes.

Antoine Griezmann et ses coéquipiers aborderont ainsi leur court déplacement au Santiago Bernabéu mardi en 8e de finale de C1 avec un léger ascendant psychologique sur leurs voisins et rivaux, et une foi intacte dans les principes de jeu de leur entraîneur argentin, qui a exulté au coup de sifflet final comme rarement cette saison.

– Isco fait couler le Real –

Méconnaissable, le Real a sombré sur la pelouse du Betis Séville (2-1) et perdu trois points précieux dans la course au titre, offrant à ses deux concurrents l’opportunité de faire un premier écart au classement.

Cette quatrième défaite en championnat pourrait en effet coûter très cher au géant espagnol, qui chute à la troisième place à égalité de points avec son grand rival le FC Barcelone, et pourrait se retrouver à trois longueurs de la tête dimanche en cas de succès blaugrana.

Bien lancés par le Marocain Brahim Diaz après un superbe travail de Kylian Mbappé en pivot (10e, 1-0), les champions d’Espagne se sont laissé surprendre sur un corner brossé de leur ancien milieu offensif Isco, coupé de la tête par l’Américain Johnny Cardoso (34e, 1-1), avant que l’Espagnol de 32 ans, logiquement élu homme du match face à ses ex-coéquipiers, n’offre la victoire aux siens sur pénalty (53e, 2-1).

“C’est un coup dur, nous devons réagir. (…) Si nous jouons de cette manière, c’est sûr que nous ne gagnerons pas mardi (contre l’Atlético). Mais j’espère que cette défaite nous réveillera un peu. Ces derniers temps nous étions mieux organisés, plus compacts. Et aujourd’hui nous n’avons pas été capables de l’être”, a réagi l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti.

