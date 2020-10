Europe : Week-end prolifique pour nos Aigles

La fin de semaine sera marquée par les rencontres de la “Fenêtre Fifa” qui verra le Mali affronter en amical le Ghana et l’Iran (les 9 et 13 octobre) à Antalya sur le sol turc. A quelques jours de ces matches, des internationaux Aigles se sont déjà montrés tonitruants le week-end passé avec leurs clubs.

En Angleterre:

Démarrée samedi, la 4e journée de la Premier League anglaise s’est poursuivie le dimanche avec six matches au programme. En début d’après-midi, la formation de Southampton avec son ailier Malien Moussa Djenepo s’est imposée à domicile face au promu, West Bromwich Albion (2-0). Très en forme en ce début de saison avec son club, le Malien a montré la voie du succès aux siens en ouvrant la marque juste avant la pause (1-0, 41’). En seconde période, les Saints vont doubler la mise par l’intermédiaire de Romeu juste après l’heure de jeu (69’) pour un score final de 2 buts à 0. Il aura donc fallu attendre la 4e journée de l’exercice 2020-2021 pour voir le natif de Mopti ouvrir son compteur de but en championnat cette saison. Grâce à ce succès, Southampton se positionne à la 11e place sur 20 clubs pensionnaires de la Premier League.

En Autriche

Dans un match comptant, également, pour la 4e journée, le Red Bull Salzbourg avec ses internationaux Maliens (Sékou Koita et Mohamed Camara) s’est baladé devant la formation d’Hartberg en l’emportant par le score sans appel de 7 buts à 1. Lors de ce match à sens unique, Sékou Koita, champion d’Afrique Juniors, s’est parfaitement illustré en inscrivant un somptueux doublé (47’ et 90+2). Les autres buts du champion d’Autriche en titre portent les signatures d’Onguene (15’), Vallci (26’), Daka (70’ et 79’) et Okafor (88’). Alors que Rakowitz a sauvé l’honneur pour Hartberg (84’). C’est le 4e succès en autant de matches pour les Taureaux Rouges qui réalisent un excellent début de saison. Après quatre journées disputées, Koita et ses partenaires occupent logiquement la première place du classement avec 12 points au compteur.

Un week-end prolifique pour nos internationaux à quelques jours de retrouver l’équipe nationale.

