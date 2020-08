Fédération Malienne des Sports Equestres du Mali (FMSE du Mali) : Le PMU-Mali, partenaire officiel, s’engage plus à ses côtés

Le 10 août 2020, dans l’enceinte du champ hippique de Bamako, le PMU Mali a réaffirmé son soutien, son engagement et a donné une autre dimension aux Sports Equestres du Mali pour le rayonnement de cette discipline dans notre pays. Le contrat officiel entre les deux parties a été paraphé par le Directeur Général du PMU Mali, Vital Robert Diop et le président de la FMSE du Mali, Mohamed Haidara. Désormais, clarifie Mohamed Haidara, vous venez, à travers cette signature, de donner une autre dimension à ce sport au Mali. Plus que jamais, dit-il, nous serons à l’avant garde quant au rayonnement de notre pays dans les activités équestres. Ce contrat, en plus de l’augmentation substantielle de notre subvention annuelle, ajoute Mohamed Haidara, servira à la réhabilitation de la tribune du Champ Hippique de Bamako et une mise de la piste aux normes internationales, l’acquisition d’(une photo finish des résultats de courses, la mise en place d’un panneau magnifique pour l’affichage des résultats, un groupe électrogène pour faciliter les courses la nuit en cas de coupure d’électricité et l’octroi de trois étalons pur sang pour l’amélioration de la race chevaline. Pour nous, se réjouit Haidara, vous allez révolutionner ce sport à travers ces réalisations. Et pour terminer, Mohamed Haidara affirme : « ce contrat de partenariat exceptionnel revêt un caractère exceptionnel dû au fait que depuis 1902, date de la première compétition hippique au Mali, jamais un acte aussi formel n’a été posé.

Vital Robert Diop a déclaré que cet acte est le début d’une collaboration qui permettra à la FMSE du Mali de mettre en œuvre des plans d’action. « Toute chose qui permettra aux amoureux du Sport Equestre du Mali de bénéficier des meilleures conditions pour savourer les subtilités de chaque course ; nous voulons exploiter tous les potentiels du Sport Equestre malien, d’où la signature de cette convention », a fait savoir Vital. Et de terminer que c’est le début d’un partenariat dont les retombées seront appréciées par tous les propriétaires et pratiquants et passionnés de chevaux, de la course hippique, juste après la signature de contrat, la première pierre de la tribune du champ hippique.

Hadama B. Fofana

