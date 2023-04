Femafoot-Assemblee Générale ordinaire : Bavieux, satisfait de son bilan

Conformément aux dispositions statutaires, le comité exécutif de la Fédération malienne de football a tenu le jeudi 30 mars sa 50e Assemblée générale ordinaire. Les travaux de ladite assemblée se sont déroulés à l’hôtel Millenium de Bamako en présence du représentant du ministère des Sports, Mamadou Sidibé.

La session ordinaire du jeudi 30 mars est la dernière avant la fin du mandat de 4 ans de l’actuel bureau de la Fémafoot dirigé par Bavieux Touré. Profitant de l’occasion, le président a tenu un discours-bilan à l’ouverture des travaux de la session.

En 3 ans et demi de gestion, le bilan est satisfaisant. Et pour cause, l’équipe du président Touré a non seulement su préserver les acquis, mais elle a également enregistré des avancées notables sur différents plans. En effet, en plus de la tenue régulière des compétitions nationales habituelles en y injectant des primes conséquentes, le comité exécutif s’est attelé à organiser d’autres compétitions nouvelles notamment la première édition du championnat scolaire, le festival du football féminin à Bougouni afin de vulgariser la discipline auprès des jeunes filles.

Sur le plan des résultats, les performances réalisées par les équipes nationales et clubs engagés dans les compétitions internationales sont mitigées. Finaliste du Chan 2020, l’équipe nationale locale n’a pas connu la même prouesse lors de l’édition suivante de la compétition. Idem pour l’équipe nationale junior et le club de football féminin, AS Mandé, sacrées toutes les deux vice-championnes de la Zone Ufoa-A en 2020 sans être parvenues à réaliser le même exploit lors de leurs compétitions respectives suivantes.

Mais au-delà de ces résultats, des motifs de satisfaction sont à retrouver chez la sélection nationale U17 et celle des U23 qui viennent de se qualifier vaillamment à leurs Can respectives. En outre, l’équipe nationale senior, les Aigles, est en pole position pour décrocher son ticket qualificatif pour la Can Côte d’Ivoire 2023 en tant que leader du groupe G des éliminatoires à deux journées de la fin des éliminatoires.

Sur d’autres volets, le comité exécutif de la Fémafoot a également tenu ses engagements de campagne. Il s’agit, entre autres, de la réorganisation de l’outil de travail y compris la formation des cadres/acteurs avec un nouvel organigramme ayant abouti à la création des départements et des divisions au sein de la Fédération, un appui financier aux membres, des investissements dans les infrastructures dont la construction, en cours, d’un nouveau Centre technique moderne, la réalisation de siège pour les ligues régionales sans oublier les différentes démarches entreprises pour une famille du football malien réconciliée.

Se présentant comme un homme de paix, le président Mamoutou Touré a une fois de plus prôné la paix entre les acteurs de notre sport. Il a affiché sa détermination à continuer à tendre sa main à ceux qui sont encore réticents pour une famille réconciliée et en paix pour le bonheur du football malien.

Au cours des travaux de cette 50e Assemblée générale ordinaire, les débats se sont faits dans un climat apaisé. Dans cette ambiance, le rapport d’activités présenté a été adopté par acclamation par les délégués.

En ce qui concerne le bilan, l’état financier et l’audit, ils ont également été approuvés avec 56 voix pour contre seulement 15 voix discordantes. Quant au budget, il a été validé par 65 voix pour. A l’issue de cette AGO, l’on peut noter la satisfaction des membres statutaires pour le travail abattu par le comité exécutif présidé par le président Touré dont l’ambition est de tirer le football malien vers les sommets.

