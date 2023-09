FEMAFOOT : La Fifa et la Caf félicitent Bavieux Touré

L’Assemblée générale extraordinaire élective de la Fédération malienne de football (Fémafoot), tenue le 29 août 2023, a vu à la réélection en roue libre de Mamoutou Touré dit Bavieux. Il a été plébiscité par les délégués présents (61 sur 63). Quitus lui est ainsi donné de continuer l’œuvre de reconstruction pacifique du football malien entamée il y a quatre ans. A la suite des sportifs maliens, les instances internationales de football comme la Fédération internationale de football association (Fifa) et la Confédération africaine de football (Caf) viennent à leur tour d’adresser leurs chaleureuses félicitations à l’élu à travers des correspondances dont des copies nous sont parvenues.

Dans sa lettre de félicitations, le président de la Fifa, Gianni Infantino, se réjouit de continuer à travailler avec le patron du football malien pour la croissance et la prospérité de la discipline au Mali pour les années à venir. Et de remercier Mamoutou Touré pour tous ses efforts, son travail et son importante contribution au développement du football et à la promotion de ses valeurs au Mali, en Afrique et dans le monde ainsi que pour sa collaboration au sein du Conseil de la Fifa.

Le président Infantino lui a adressé ses meilleurs vœux de réussite et de succès pour ce 2e mandat et pour tous les défis qui attendent l’actuel bureau de la Fémafoot.

De son côté, le président de la Caf a souligné que cette réélection de Mamoutou Touré témoigne de la confiance des membres de la Fémafoot en son leadership. “Vous avez fait un excellent travail pour la promotion et le développement du football au Mali et je suis très fier de votre contribution au football africain”, a indiqué le président Patrice Motsepe.

Pour mémoire, Bavieux Touré a été plébiscité à la tête de la Fédération malienne de football le 29 août dernier pour un second mandat de quatre ans. Et 61 délégués sur 63 présents ont voté pour lui, soit plus de 96 % des voix. Pour asseoir la transparence et la sincérité des opérations, le scrutin s’est déroulé devant des superviseurs de la Fifa et de la Caf qui ont tous salué le bon déroulement de l’Assemblée générale extraordinaire.

Notons enfin que Bavieux Touré est membre des comités exécutifs de la Caf et de la Fifa. Il est avec le président Amadou Diakité les deux seuls Maliens à avoir siégé dans ces deux instances suprêmes du football.

