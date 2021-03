Le dimanche 28 février 2O21, sur le terrain de football de Sibiribougou, en commune IV du District de Bamako, s’est disputée la finale de la 4ème édition de la Coupe de l’ASMA-CFP (l’Alliance pour la Solidarité au Mali- Convergence des Forces Patriotiques) initiée par Dr. Aboubacar Camara, militant de l’ASMA CFP en Commune IV de Bamako. C’était sous la présidence de l’initiateur lui-même, en présence de la présidente des femmes de l’ASMA-CFP de la CIV, Racky Kéita, les amis, parents, et amoureux du football, notamment la jeunesse de la Commune IV du District de Bamako. Après des mois de compétition à cause de la pandémie de Covid-19 entre les 16 clubs de la Commune IV qui ont pris part au tournoi, le bouquet final a mis au prise, la formation Saramaya et celle Basiné. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la rencontre a répondu aux attentes du public venu nombreux. Les occasions de buts ratées, l’intensité physique et technique du match, les buts inscrits, le fair-play entre les joueurs, l’animation des supporters, étaient entre autres ingrédients qui ont agrémenté la finale. La première période s’est soldée de ce fait par le score de 1but à 0 en faveur de Saramaya. Le but a été inscrit à la 31ème minute de jeu, dans foulée, par Moussa Kéita. Moussa représentait un corner tiré au flanc droit pour le mettre dans la lucarne du kepper de Basiné. A la seconde période, le ton monte plus entre les vingt-deux acteurs sur le terrain. La formation de Basinè voulait à tout prix revenir au score et celle de Saramaya voulait garder jalousement son avance pour s’emparer du trophée. Au finish, Saramaya se montra plus efficace devant les buts. Car, à la 68ème minute de la partie, Daouda Demblé dit « Abouta» double le score pour son équipe. Le match prend fin sur le score de 2 buts à 0 en faveur de Saramaya qui remporte du coup le trophée de la 4ème édition de la Coupe ASMA-CFP de la CIV de Bamako.

Après la remise du trophée à l’équipe gagnante, tout ému, le parrain, Dr. Aboubacar Camara, a félicité d’abord les deux formations pour le fair-play qui a prévalu durant la rencontre. Ensuite, il a vivement remercié la commission d’organisation pour avoir relevé le défi de l’organisation qui n’était pas certaine avec la crise sanitaire que connaît le pays. Il a, par ailleurs, félicité la jeunesse de la CIV d’avoir accepté d’adhérer à l’initiative. Selon Dr. Aboubacar Camara, la finale a été reportée deux fois à cause de la pandémie de Covid-19. Cette coupe ASMA-CFP, dit Dr. Aboubacar Camara, nous l’avons organisée encore, parce que le football est un facteur de cohésion. Il permet à la jeunesse de se regrouper, d’aller ensemble pour avoir une vision commune, de se distraire, de se détendre pour rester en bonne santé. «C’est pour cette raison que nous avons organisé pour la 4ème fois la Coupe ASMA CFP dans notre commune», a fait savoir Dr. Camara. Il a promis de poursuivre l’initiative à l’endroit de la jeunesse de la CIV. A rappeler qu’ASMA-CFP et Dr. Aboubacar Camara, en dehors du football, ont eu à organiser des cours de vacances à l’endroit des enfants, faire des journées de concertation et des dons de médicaments dans la CIV. Pour terminer, il a prié pour le retour de la paix dans notre pays sans laquelle toutes les initiatives prises pour le développement du pays seront hypothéquées.

Hadama B. Fofana

