Finale de la coupe de la ligue de football de Bamako : Et si c’est le début d’un déclic pour le Djoliba AC ?

Le 7 novembre 2021, s’est disputé la finale de la coupe de la ligue de football du district de Bamako. Cette finale qui a opposé le Djoliba AC à Yeleen Olympique, a tenu toutes ses promesses tant sur le plan de l’organisation sous la houlette de Kounkou Kanouté et ses hommes que sur le plan du jeu.

Aux termes d’un match engagé tant sur le plan technique et physique et aux termes du temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Il a donc fallu recourir aux tirs au but dans la deuxième série pour voir le Djoliba AC s’imposer par 6 tirs à 5. Et du coup les Rouges de Bamako remportent cette coupe qui ne s’est plus jouée depuis belle lurette dû certainement à la crise aigue imposée au football malien de 2015 à 2019.

L’espoir renait dans le camp du Djoliba AC

Après plusieurs années de disette en terme de trophées et après avoir tiré tous les enseignements et leçons des échecs précédents, les responsables, supporters et sympathisants se sont donnés cette année beaucoup de moyens financiers et humains pour atteindre leur objectif cette année à savoir rafler tous les trophées des différentes compétitions dont le club est engagé et surtout principalement le championnat national de première division et la coupe nationale du Mali. Comme faisant le Djoliba s’est retrouvé en finale de la coupe de la ligue de Bamako d’où un premier test de grande nature. Une victoire finale qui n’était pas acquise d’avance face à un adversaire coriace tant sur le plan technique que physique à savoir Yeleen Olympique. Au vu des efforts et sacrifices notamment sur le recrutement des joueurs et le haut niveau du nouvel entraineur en la personne Bako Seck, une défaite du Djoliba allait semer sans doute chez les supporters et sympathisants qui demeurent encore fragiles à cause des différents échecs passés. Mais avec le trophée de la coupe de la ligue, l’espoir renait désormais dans le camp des Rouges de Bamako. Surtout quand on sait que cela fait depuis belle lurette que les supporters et sympathisants n’ont pu savouré un trophée fut-il de la ligue de Bamako. Au delà de cette victoire finale, tous les observateurs avertis du ballon rond sont unanimes à reconnaitre que le Djoliba a été à la hauteur face à un adversaire plus technique et qui a tenu physiquement jusqu’à la fin des 90 minutes de jeu. En tout état de cause ce trophée est le bienvenu pour les locataires de Hèrèmakono à l’entame du championnat national qui démarre cette fin de semaine. Notons que le Djoliba joue sa première journée contre l’AS Bakaridjan à Barouéli dont l’objectif est très clair, être champion du Mali 2022.

Saïd

