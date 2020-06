Foot: le CHAN 2020 en janvier 2021 et la CAN féminine 2020 annulée

Il y a toujours une victime dans l’histoire et celle de ce 30 juin 2020 est bel et bien la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2020). La CAN 2020 dames a en effet été purement et simplement annulée par le Comité exécutif (ComEx) de la Confédération africaine de football (CAF), alors que les deux principales compétitions masculines du continent, prévues au Cameroun, ont, elles été reportées : le CHAN 2020 se déroulera ainsi en janvier-février 2021 et la CAN 2021 en janvier 2022.

Le ComEx de la CAF a toutefois assorti sa décision de la création d’une Ligue des champions pour les clubs féminins, à l’horizon 2021. Un choix qui ne suffira peut-être pas à faire passer la pilule alors que cette édition 2020 de la CAN s’annonçait ambitieuse avec 12 équipes au lieu de 8. Mais le désistement du Congo-Brazzaville en juillet 2019 et des qualifications au point mort à cause de la pandémie de Covid-19 ont sérieusement menacé la tenue de ce tournoi.

Le CHAN 2020 et ensuite ?

Le Championnat d’Afrique des nations masculin, lui, verra bien sa sixième édition se tenir. Ce sera donc à la place de la CAN 2021. Le désormais ex-CHAN 2020 servira donc, comme envisagé, de test au Cameroun avant d’accueillir la prochaine CAN masculine.

Pas sûr, en revanche, que la compétition connaisse une septième édition normale. Le CHAN 2022, confié à l’Algérie, survivra-t-il à une année surchargée par la CAN au Cameroun et une Coupe panarabe des nations récemment approuvée par la FIFA ?