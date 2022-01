Les rideaux sont tombés le samedi 25 décembre 2021 sur la 1ère édition de la compétition de football appelé ” Mémorial ATT Vacances “. En finale, Kidal a battu Koulikoro 1-0 (but de Seydou Bah) s’offrant ainsi le trophée et une enveloppe d’un million Fcfa contre 500 000 Fcfa pour Koulikoro.

Déroulé du 18 au 25 décembre 2021 à Mopti, le “Mémorial ATT Vacances” 2021 a été une véritable fête de football. Durant les compétitions, le stade Baréma Bocoum était le point de convergence de la jeunesse malienne venue des 8 régions (Mopti, Tombouctou, Koulikoro, Gao, Sikasso, Kidal, Ségou et Kayes) et du district de Bamako dont les équipes étaient dans la compétition. A chaque rencontre, la mobilisation était totale. Ce qui a donné du charme au “Mémorial ATT Vacances” 2021. Les rencontres se sont déroulées dans une grande ambiance avec l’esprit de fair-play, de fraternité, d’amitié. Coparrainée par Mossa Ag Attaher (ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne) et Mme Touré Lobbo Traoré (présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’enfance), le “Mémorial ATT Vacances” est une autre façon de rendre hommage à ATT

Les compétitions

Au titre des compétitions, notons que les équipes, des sélections régionales, étaient réparties dans trois poules. La Poule A était composée de Mopti, Tombouctou, Koulikoro. La Poule B comprenait Bamako, Gao et Sikasso. La Poule C était constituée de Kidal, Ségou et Kayes. Les phases de poules ont donné les résultats suivants : Mopti-Tombouctou : 1-0 ; Kidal-Ségou : 6-1 ; Bamako-Gao : 0-0 ; Ségou-Kayes : 2-2 ; Bamako-Sikasso : 1-3 ; Koulikoro-Mopti : 0-1 ; Gao-Sikasso : 3-1 ; Kayes-Kidal : 1-2 ; Tombouctou-Koulikoro : 0-3.

Au classement, en Poule A, la région de Mopti s’est classée 1ère avec 6 points +2 suivie de Koulikoro 3 points +2 (meilleure 2e du tournoi) et Tombouctou 0 point. Dans la Poule B, Gao a été 1ère avec 4 points suivie de Sikasso (3 points) et le district de Bamako avec 1 point. Dans la Poule C, Kidal était 1ère avec 6 points + 6 suivie de Kayes (1 point +1) et Ségou (1 point -5). Donc, Mopti (1ère Poule A), Gao (1ère Poule B), Kidal (1ère Poule C) et Koulikoro (meilleure 2e du tournoi) se sont qualifiées pour les ½ finales. En première ½ finale, Koulikoro a battu Gao 1-2. A la 2e demi finale, Kidal a battu Mopti 5-3 aux tirs au but après 1-1 au temps réglementaire. La finale s’est jouée entre Koulikoro et Kidal. Et c’est Kidal qui s’est imposée par 1-0 (but de Seydou Bah), enlevant ainsi le trophée de la 1ère édition du “Mémorial ATT Vacances” 2021.

Œuvres utiles

En marge des compétitions, le Comité nationale d’organisation (CNO) a procédé à des remises de kits scolaires aux élèves des Centres d’animation pédagogique (Cap) de Mopti et de Sévaré et aux élèves déplacés. Ces fournitures scolaires, comprenant des cahiers et des sacs ont été offerts par la marraine Mme Touré Lobbo Traoré (présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’enfance).

Pour Mangale Traoré (président du Comité national d’organisation), ces dons de fournitures scolaires visent à encourager l’excellence dans les écoles. “Dans un monde de plus en plus compétitif, il faut encourager le mérite, l’excellence, encourager les meilleurs élèves”, a-t-il confié. Le “Mémorial ATT Vacances 2021” a été une occasion pour les membres du CNO d’offrir deux pirogues motorisées pour faire office de corbillard.

En marge du Mémorial, la Pyramide du souvenir a organisé une exposition des photos du président Amadou Toumani Touré dans la salle de conférence du stade Baréma Bocoum. Ce fut une opportunité pour les spectateurs de découvrir quelques réalisations du Président ATT. D’après Mme Fadima Coulibaly (directrice de la Pyramide du souvenir), cette exposition est une autre façon de rendre hommage à ATT, cet homme humble, cet homme qui a eu toujours l’amour du Mali, l’amour de la construction des infrastructures. “L’homme a beaucoup travaillé pour le Mali”, a-t-elle dit.

Siaka DOUMBIA – Envoyé spécial

