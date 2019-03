En présence du parrain Dioncounda Traoré, les 46 cyclistes sélectionnés pour la 5ème édition du Grand prix de la Sotelma Malitel ont pris le départ samedi dernier, 23 mars, à 8 heures, devant la Bourse du travail. A l’arrivée, Issiaka Coulibaly était en tête.

La 5ème édition du Grand Prix Sotelma-Malitel a été organisée par la Fédération Malienne de Cyclisme sous l’égide de l’Union Cycliste Internationale (UCI). Les amateurs du vélo étaient venus nombreux pour soutenir les coureurs avec des cris, des acclamations, des danses, etc. Sur 51 coureurs inscrits, 46 ont répondu présent. Le départ a été donné à partir de 8 heures devant la Bourse du Travail sur le Boulevard de l’Indépendance. La compétition était ouverte aux coureurs âgés de 18 ans et plus. Le parcours était le suivant: Bourse du Travail – Comité Olympique – CICB – Pont Fahd – Hôtel Olympe – Monument Sigui – FEBAK-Rond-point Aéroport – Retour Boulevard – Koulouba – Centre Emetteur – Poste de Contrôle de Kati Camp – Aller-retour + soit 64 Km. S’y ajoutent 10 tours du Boulevard, soit 21 Km. Ce qui fait au bout du compte une distance totale de 85 Km.

Il était prévu trois sprints intermédiaires ou points chauds au cours du trajet : 1er point chaud : Passage devant la Tribune au Retour de l’aéroport ; 2ème point chaud : devant le camp de Koulouba ; 3ème point chaud : à la fin du 5ème Tour de Circuit sur le Boulevard de l’Indépendance. Le 1er point chaud fut remporté par Diakaridia Mariko. En solo, Issiaka Coulibaly remporte les deux derniers points chauds et remporte la course devant Moussa Togola 2ème et Yacouba Togola 3ème. Ils ont empoché respectivement 60 000, 50.000 et 40.000FCFA. A retenir que seuls les dix premiers ont été primés.

Fier de la prouesse des cyclistes maliens, Amadou Togola, a déclaré au cours de son intervention que « Les Aigles Cyclistes » inspirent le respect sur le plan international. Pour preuve, quatre d’entre eux sont présentement en train de braver les grands ténors du continent au « Tour Cycliste International de Mauritanie ».

Le vainqueur pour sa part a exprimé sa joie en ces termes : « Je salue tout le monde et je suis très heureux d’avoir remporté le trophée. Je remercie mes coéquipiers qui m’ont aidé et en plus, j’étais sur une piste qui m’était favorable car il y avait beaucoup de pentes ». La fête a pris fin par la remise des prix et le parrain Dioncounda Traoré n’a pas manqué d’exprimer sa joie tout en félicitant les cyclistes, à commencer par le vainqueur.

Outre le président de la Fédération malienne du cyclisme, Amadou Togola, étaient présents, les représentants de la société Sotelma-Malitel, Sponsor Officiel de cette édition et de nombreux amoureux du vélo.

Moussa Diarra

Commentaires via Facebook :