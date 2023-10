Habib Sissoko, président du CNOSM, lors de l’AGO : “Nous avons tenu, comme il est de notre crédo, à avancer ensemble au sein du Mouvement sportif”

“Nos remerciements vont au département des Sports pour son soutien et à l’accompagnement salutaire de Moov Africa Malitel”

Le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) sous le leadership éclairé de son président Habib Sissoko, a tenu, samedi 21 octobre, son Assemblée générale ordinaire, en présence des délégués des fédérations sportives. Les travaux se sont déroulés sous la supervision de plusieurs personnalités dont le directeur national des sports et de l’éducation physique, Aziz Maïga, du secrétaire général de Moov Africa Malitel (sponsor officiel du Cnosm), Sidi Mohamed Dembélé ainsi que le président de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM), Oumar Baba Traoré. Et l’invité d’honneur était le secrétaire général de la Zone 2 de l’Acnoa, Seydina Diagne. Cette Assemblée générale a été l’occasion de passer au peigne fin le bilan des activités de l’exercice 2022 et de se projeter sur l’avenir. Comme il fallait s’y attendre, la bonne gouvernance du président Habib Sissoko a été saluée et appréciée par l’ensemble des fédérations. A l’ouverture des travaux, le président Habib Sissoko s’est adressé aux délégués à travers son discours que nous publions en intégralité.

Nous voici rassemblés au sein de notre communauté qui se distingue par l’intensité de ses liens de solidarité et la pertinence de sa vision.

Cette année encore nous nous retrouvons parce que nous avons compris que l’essence de la vie associative réside dans l’idée d’absence d’interruption dans la volonté de rendre compte. Dans l’exercice auquel nous sommes invités, il s’agit de parcourir notre propre travail pour en saisir la cohérence et la sincérité, parce que, «Tout comme la signature de l’acte notarié crée la propriété», notre approbation valide ce qui est réalisé au courant d’une année.

Notre gratitude, nos pensées reconnaissantes et nos remerciements vont à l’endroit de tous ceux qui sont mobilisés pour la défense de l’idéal olympique : du soutien conséquent du département des sports, à l’engagement résolu des Fédérations sportives, à l’accompagnement salutaire de Moov Africa Malitel, et au fort intérêt de la presse pour notre mouvement et ses valeurs, tout a été organisé en un tout cohérent, par le comité exécutif du Cnosm. En effet nous avons veillé, comme la loi l’exige, à la coordination des activités des fédérations. Nous avons tenu, comme il est de notre crédo, à avancer ensemble au sein du mouvement sportif.

Nous avons, de façon soutenue, rendu les associations sportives attentives à l’apprentissage de la gouvernance, la bonne assurément. Ce comportement normatif du comité exécutif servira de boussole aux associations affiliées.

Après l’atelier sur le suivi médical des sportifs et la désignation des juges de la Chambre de conciliation et d’arbitrage, il nous revient de faire de ces structures des outils efficaces de protection des athlètes et de promotion du sport national. Il est important de rappeler que la formation demeure notre vocation première. Les Cours d’administration sportive, les Cours avancés en management du sport, les Stages techniques au profit des fédérations et le Programme d’éducation aux valeurs olympiques (Pévo), ont été réalisés à la satisfaction générale.

Le CNO du Mali continue à apporter sa contribution active et inventive au mouvement olympique international par sa présence permanente dans les rencontres entre institutions et dans les échanges entre CNO. On a coutume de dire que «la réussite crée les devoirs». Il est heureux de constater qu’en 2022 nos actions sont restées fidèles à l’articulation de notre plan stratégique. C’est de cette manière que nous séduirons c’est-à-dire par la clarté de nos choix, le respect de nos principes et de nos engagements.

Qu’il me soit permis, enfin, de revisiter nos projets, principalement celui qui profile à l’horizon. Avec intelligence et détermination nous poursuivons la préparation des Jeux olympiques de Paris en relation avec l’Etat, les Fédérations concernées et nos compatriotes de la diaspora.

Compte tenu de ce qui précède nous souhaitons que la session présente serve à infuser la conviction en l’avenir radieux de l’olympisme et du sport maliens. Nous croyons fermement que les effets de nos multiples efforts seront visibles et que notre communauté olympique nationale se développera constamment. En souhaitant la bienvenue à toutes et à tous, je déclare ouverte la session de l’Assemblée générale ordinaire de l’exercice 2022 et forme le vœu des travaux couronnés de succès”.

Assemblée générale ordinaire statutaire du CNOSM :

Les rapports de l’exercice 2022 validés sous le sceau de la cohérence et la sincérité

Le Comité national olympique et sportif du Mali a tenu son Assemblée générale ordinaire statutaire ce samedi 21 octobre 2023 à son siège. A l’ordre du jour, l’examen des rapports de l’exercice 2022. Des documents appréciés à l’aune de la cohérence et de la sincérité du management instauré.

Présidée par le président Habib Sissoko, la cérémonie d’ouverture de cette session a enregistré la présence du directeur national des sports et de l’éducation physique, Aziz Maïga, du secrétaire général de la Zone Il de l’Acnoa, Seydina Diagne, du président de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM), Oumar Baba Traoré, et du secrétaire général de Moov Africa Malitel (sponsor officiel du Cnosm) Sidi Mohamed Dembélé. Sans oublier les membres du comité exécutif du Cnosm et des représentants des Fédérations nationales sportives.

Ce rendez-vous annuel s’est aujourd’hui imposé comme un exercice régulier et convivial de gouvernance du sport. “Cette année, nous nous retrouvons encore parce que nous avons compris que l’essence de la vie associative réside dans l’idée d’absence d’interruption dans la volonté de rendre compte”, a rappelé le président du Cnosm, Habib Sissoko, dans son discours d’ouverture.

L’ordre du jour portait, entre autres, sur la vérification des mandats, l’adoption du procès-verbal de l’AGO de l’exercice 2021, la présentation et l’adoption des rapports 2022 (le rapport d’activités du secrétaire général et celui financier du trésorier général). Après l’examen minutieux des documents soumis à leur appréciation, tous les documents ont été adoptés par les représentants des fédérations.

Une attention particulière a été accordée aux préparatifs des Jeux olympiques “Paris-2024”. L’assemblée a salué la qualification du football et a invité les autres disciplines à emboiter le pas pour une meilleure représentation du Mali au rendez-vous de la jeunesse mondiale. Les témoignages du directeur national des sports et de l’éducation physique, du secrétaire général de la Zone II Acnoa et du secrétaire général de Moov Africa Malitel lors de la session crédibilise davantage les efforts du Cnosm pour la défense de l’idéal olympique.

Au terme des travaux de ladite assemblée, le porte-parole des Fédérations sportives nationales a félicité le président et toute son équipe en leur réitérant leur totale confiance. “Toutes les fédérations vous félicitent pour cette transparence dans la gestion et pour les efforts consentis à leur encontre”, a déclaré Adama Mariko.

