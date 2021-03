La finale de la première édition de la Coupe Mamadou Naman Keïta de football s’est jouée, ce samedi 27 févier 2021, au terrain de foot de Karan. Elle a été remportée par le Tout Puissant de Faragué qui a battu son adversaire Domba II de Karan ville par 1 but à 0. Ce grandiose évènement sportif et festif était présidé par le parrain Mamadou Naman Keïta. Il était assisté par son frère aîné, Seydou Keïta, le maire Fadjimba Keïta et le représentant du Chef de village.

Outre la présence massive des populations de la commune urbaine de Karan et environs pour assister à la finale de la première édition de la Coupe Mamadou Naman Keïta, de nombreuses délégations sont venues de Bamako (notamment les Benko Naman Keïta de Hamdallaye, leurs voisins, amis et proches), du cercle de Kangaba et de toutes les contrées du Mandé pour témoigner leur entière solidarité. Idem pour l’Association pour le Développement de Karan (ADK), le représentant du Grand Forum du Mandé, les éminentes personnalités ainsi que l’Association des Femmes de Karan qui y ont pris part.

La fanfare du Génie Militaire, les « donsos » (chasseurs) de la contrée de Karan, des comédiens et des stars de musique comme Paracétamol et Kanouwa N’blé étaient présents pour davantage agrémenter l’évènement sportif. Pour sacrifier la tradition du Mandé, les griots, par l’entremise de Modibo Diabaté, avaient la primeur de la parole. Les sociétés Karan Eau et la Boulangerie moderne de Karan étaient les sponsors officiels de cette première édition.

Le Tout Puissant de Faragué a largement dominé l’ensemble des deux mi-temps. Cette domination a été logiquement concrétisée par le seul but marqué par le dossard N°7, Drissa Traoré, à la deuxième mi-temps. Toutefois, Domba II de Karan ville n’a pas démérité pour avoir bien résisté aux nombreux assauts de son adversaire. Il a même tenté en vain de revenir à la marque. Mais les dieux du stade étaient en faveur du Tout Puissant de Faragué. Qui se hisse désormais sur le toit de Karan pour un an. En fin de match, des médailles et la coupe ont été décernées. Le Tout Puissant a logiquement obtenu la médaille d’or et 100000 FCFA. Domba II s’est contenté de la médaille d’argent et 75000 FCFA. La médaille de Bronze et 50000 FCFA sont revenus à l’équipe de Domba I. Il faut rappeler que le fair-play a beaucoup prévalu durant toute la compétition.

Avant le début du match, des distinctions et tableaux d’honneur ont été offerts au Parrain. Notamment, citons le cas de l’Association des Jeunes Premiers du Mali : Elle lui a remis un tableau de reconnaissance et une médaille du mérite. Il faut rappeler que Mamadou Naman Keïta est Chevalier de l’Ordre National du mérite du Mali.

Le maire Fadjimba Keïta a fait observer une minute de silence en la mémoire de Djibril Naman Keïta-maire défunt de la commune urbaine de Karan- et de toutes les personnes disparues. Il a expliqué que le sens de ce tournoi sportif a pour objectif de favoriser l’entente entre les populations de Karan mais aussi celles de l’ensemble du Mandé. En plus, le maire s’est dit convaincu que la perpétuation d’un tel évènement sportif dans sa commune, permettra à l’émergence de jeunes talents. Mais aussi au développement. Il citera l’exemple de la star professionnelle de foot Seydou NBlé (originaire de Karan) qui a réussi sa vie grâce à ses talents footballistiques.

Mamadou Naman Keïta (originaire de Karan), apparemment très heureux et ému, a indiqué que la mise en jeu de cette coupe de foot entre les villages et campements de la commune de Karan a simplement pour objectif de renforcer les liens de fraternité, du vivre ensemble, l’entente, la cohésion et la solidarité entre tous les filles et fils de son terroir. Ainsi, il a espéré que cette première édition et les futures éditions soient toujours des évènements à la fois sportifs et festifs pour l’ensemble de la commune de Karan. Qu’elle soit un vecteur de développement. « Tout bon fils doit mener des actions dans son village ou ville d’origine. Car la première construction, c’est chez soi. », s’est convaincu le parrain Keïta. Lequel, très enthousiaste, s’est réjoui du bon déroulement de la compétition. Tout en remerciant les organisateurs, Mamadou Naman Keïta a promis que cette coupe, dédiée à la jeunesse de la commune de Karan, sera Inchallah pérennisée. Mais aussi et surtout, le parrain a espéré que cette compétition sportive puisse renforcer le brassage entre les jeunes, les souder afin qu’ils puissent relever tous les défis à eux confrontés.

Vivement 2022 pour la tenue de la seconde édition de la Coupe de foot Mamadou Naman Keïta !

Gaoussou Madani Traoré, envoyé spécial à Karan

