Infirmerie : Optimisme pour El Bilal

Éloigné des terrains de football depuis plusieurs mois, El Bilal Touré se remet peu à peu de sa blessure avec satisfaction. C’est le constat fait par le médecin des Aigles du Mali qui a effectué une visite au joueur dans son club en Allemagne.

El Bilal Touré et le terrain de compétition, c’est trois mois de distance. Mais au regard de l’évolution positive de son état de santé, c’est bientôt les retrouvailles entre le joueur et la pelouse. Pour raison, absent des terrains depuis sa blessure lors du match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Can Maroc 2025 contre l’Eswatini (6-0), le 19 novembre dernier, l’attaquant des Aigles du Mali, El Bilal Touré s’est senti réconforté et très optimiste après la visite du médecin de l’équipe nationale. C’était en milieu de semaine passée en Allemagne. Profitant de son passage en France au Centre médical de Clairefontaine pour des « moments clés de partage d’expériences en médecine et traumatologie du sport », Dr. Halidou Maïga a fait un virage en Allemagne pour aller s’enquérir de l’état d’évolution de santé de l’ancien joueur de l’Afrique Football Elite. A entendre Dr. Maïga s’exprimer, l’optimisme est de mise. « Evolution satisfaisante. Reviens vite plus fort », a-t-il commenté. Alors que les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 reprennent en mars prochain, les supporters des Aigles peuvent garder l’espoir pour El Bilal Touré même si tout reste à confirmer par le staff médical.

Moussa Bangaly

