Dans le cadre de la mobilisation des stadiers pendant les compétitions sportives et les activités socio-éducatives et culturelles à Bamako et Kati, le ministère en charge des Sports vient de lancer le recrutement de 1400 agents qui seront répartis entre 5 infrastructures sportives des deux villes concernées à savoir : le Stade du 26-Mars, le Stade Mamadou Konaté, le Modibo Kéita, le Palais des Sports Salamatou Maïga (Bamako) et le Stade Salif Kéïta Domingo de Kati.

Selon le département des Sports, le dossier à fournir doit comporter des pièces suivantes : une pièce d’identité en cours de validité, une adresse exacte de résidence en plus de disposer d’un moyen de déplacement, et être disponible pour toutes les formations. Par ailleurs, le ministère a rappelé que la candidature reste ouverte jusqu’au 28 novembre à midi.

En lançant une telle initiative, le ministère estime que « la mobilisation des stadiers lors des compétitions sportives, manifestations socio-éducatives et culturelles permettra, entre autres, de contribuer à rehausser l’image et l’éclat de la compétition ou de la manifestation, d’optimiser les recettes grâce au contrôle des entrées, de contribuer à la fluidité sur les gradins et de faire respecter les normes et les consignes de sécurité liées à certaines compétitions ou manifestations internationales »,

Rassemblées par

Oumou Fofana

Alassane Cissouma

