Alors que la Coupe du monde 2026 approche à grands pas, Lionel Messi est en fin de contrat avec l’Inter Miami. Le club floridien a un plan pour essayer de conserver la Pulga, qui veut revenir à Barcelone.

En pleine préparation avant la reprise de la Major League Soccer, qui reprendra dans moins d’un mois, l’Inter Miami va disputer une saison décisive, avec la Coupe du monde des Clubs à l’été prochain. D’autant plus qu’il s’agira de la dernière année de Lionel Messi en Floride, l’Argentin ayant signé un contrat de deux ans et demi en 2023. En vue de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera en grande partie aux États-Unis, la franchise de David Beckham va tout faire pour le faire rester.

Relevo indique d’ailleurs qu’il existe une possibilité pour le prolonger d’un an supplémentaire dans son contrat actuel, afin d’en faire une icône pour l’inauguration du nouveau stade des Hérons, prévue pour 2026. Jorge Mas, copropriétaire de l’Inter Miami, veut convaincre Leo de rester une année de plus en raison de l’attrait de la Coupe du monde qui se déroulera cet été : «Leo et moi allons nous asseoir et discuter de l’avenir. Je pense que lors de l’inauguration de notre nouveau stade en 2026, Leo Messi sera notre numéro 10», avait-il expliqué récemment.

Lionel Messi veut revenir à Barcelone

L’Inter Miami compte donc sur son nouveau stade et le Mondial 2026 pour convaincre Lionel Messi de prolonger d’une année supplémentaire, mais la réalité pourrait être bien différente. Le média espagnol ajoute que La Pulga aimerait rapidement retourner à Barcelone. Pas au FC Barcelone, mais bien pour retrouver sa ville de cœur. Lionel Messi entretient toujours un lien particulier avec la ville catalane, qu’il a pour priorité de retrouver pour rester avec sa famille.

«J’aimerais que Messi vive à Miami lorsqu’il prendra sa retraite, mais Leo m’a dit qu’il ne pensait qu’à vivre près du Camp Nou. Il n’y a aucun joueur qui aime Barcelone autant que lui. On peut voir l’écusson du Barça sur sa jambe et même sur sa bouteille d’eau», a d’ailleurs récemment déclaré David Beckham à propos de son attaquant. La légende britannique va donc devoir batailler pour convaincre l’ex-Barcelonais de rester profiter de Miami une année supplémentaire.

