La journée olympique 2021 célébrée par le CNOSM: Des athlètes font immersion dans les valeurs de l’Olympisme

Dans le cadre de la célébration de la Journée olympique, le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) a organisé le samedi 10 juillet dernier, à la Piscine olympique du stade Modibo Kéita, plusieurs activités sportives afin de commémorer la grande fête du Mouvement olympique mondial. Une occasion pour le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) d’inculquer les valeurs de l’olympisme à des jeunes athlètes.

La cérémonie d’ouverture de cette 73e édition de la Journée olympique était présidée par Mossa Ag Attaher, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, en présence d’Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), les présidents de fédération sportive nationale, ainsi les membres du Mouvement olympique national.

La Journée olympique est une action de mobilisation autour des valeurs olympiques et sportives à destination du grand public. Depuis plus de 70 ans, le Comité international olympique (CIO) invite en effet les comités nationaux olympiques du monde entier à célébrer l’anniversaire de sa création par le biais de l’organisation d’activités sportives.

Dans son discours d’ouverture, le président du Cnosm, Habib Sissoko, a expliqué que la Journée olympique célèbre la fête anniversaire de la création du CIO et le début des Jeux olympiques de l’ère moderne.

“Dans ce monde de perte de repères pour la jeunesse, le combat de la construction citoyenne demande une bonne dose de témérité. Vous avez cette force Monsieur le ministre, et certainement l’aptitude pour produire le meilleur dans cet autre domaine. Pour votre engagement sincère, veuillez accepter les remerciements de l’ensemble du Mouvement olympique national. Le Comité national olympique du Mali marque sa fierté de recevoir autant d’invités de marque, autant de partenaires de l’Olympisme malien. Pour l’engagement de tous à donner un sens et une expression au Mouvement olympique dans notre pays ; pour votre constance dans l’accompagnement du sport national et finalement ensemble, nous vous manifestons notre reconnaissance”, a-t-il laissé entendre.

Il a également précisé qu’en ce jour de commémoration, il tient à adresser ses vifs encouragements aux membres du Mouvement olympique du Mali. “Sur les pistes et les terrains, dans les salles et les bassins, vous êtes notre fierté et notre espoir. Nous sommes attachés à faire de la Journée olympique l’opportunité de doter nos sportifs du gène des grands conquérants”, dira-t-il.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a remercié le président du Cnosm pour ses efforts dans la promotion et le développement du sport au Mali. “Pour ce monde meilleur, je retrouve le sourire et le rire à la résilience de la jeunesse sportive de mon pays qui, malgré la pandémie de Covid-19 qui a particulièrement affecté le monde sportif, continue de nous gratifier de résultats plus satisfaisants dans toutes les disciplines sportives. La résilience de notre jeunesse sportive ne me surprend guère, car nous sommes toutes et tous les enfants d’un pays qui, à l’image du Phénix, a su toujours renaître des difficultés les plus improbables, voire renaître de ses cendres. Cher frère Habib Sissoko, je vous engage avec l’ensemble du Comité olympique et les athlètes qualifiés à faire flotter le plus haut les couleurs de notre pays aux Jeux olympiques Tokyo 2020”, a-t-il exhorté, avant d’inviter le Mouvement sportif malien à développer davantage les trois valeurs fondamentales de l’olympisme que sont : l’amitié, le respect et l’excellence.

Après les différentes interventions, les athlètes de plusieurs disciplines sportives ont effectué quelques démonstrations devant le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne. Il s’agit de la nouvelle discipline sportive teqball, la gymnastique, vovinam viet vo dao, basket-ball paralympique, acrobatique et vagabond crew. Mahamadou Traoré

