Le Bayern est tombé !

Huit jours après avoir cartonné Schalke 04 (8-0) et ainsi marqué les esprits, le Bayern a subi la loi de Hoffenheim ce dimanche dans le cadre de la 2e journée de Bundesliga (4-1). Au lendemain du revers de Dortmund sur la pelouse d’Augsbourg (2-0), la 2e levée de Bundesliga a accouché d’une seconde surprise – et pas des moindres: la défaite du Bayern sur le terrain de Hoffenheim (4-1). Invaincu toutes compétitions confondues depuis décembre 2019, l’ogre munichois, lauréat la saison passée de la Ligue des champions, de la Coupe d’Allemagne et du championnat, n’avait plus failli depuis 32 matches ! Hoffe peut donc savourer un authentique exploit, avec de la marge qui plus est puisque les locaux n’ont jamais été inquiétés par leurs prestigieux visiteurs. Bicakcic (16e) et Dabbur (24e) ont eu tôt fait de mettre en difficulté le mastodonte bavarois, lequel a tout de même répliqué par Kimmich en première période (2-1, 36e). Et malgré la présence au coup d’envoi des flèches Gnabry et Sané, l’équipe de Flick n’a que peu sollicité le portier adverse.

Kramaric empile les buts

Même le grand Lewandowski, lancé dans la bataille peu avant l’heure de jeu, n’y a rien fait. Au contraire, c’est encore Hoffenheim qui a insisté et transformé l’essai avec un doublé de Kramaric (77e et 90e+2 sur penalty), auteur déjà de ses sixième et septième réalisation de la saison – Pokal comprise. La dernière fois que le Bayern avait ainsi bu la tasse, c’était en novembre dernier devant Francfort (5-1). Un naufrage qui avait précipité l’éviction de Niko Kovac.

Galerie: Brest : les 10 joueurs qui feront l’avenir du Stade Brestois (Onze Mondial)

Source: https://www.sports.fr/

Commentaires via Facebook :