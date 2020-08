Le Mali élu au programme Forward de la FIFA : Une aubaine pour le développement du football national

Le programme de développement avancé de la Fifa a été adopté pour la première fois par le Congrès de la Fifa, le 9 mai 2016. Il s’agit bien du programme Forward mis en place par l’instance dirigeante du football pour aider les fédérations. Quelques mois seulement après son élection à la tête de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux a placé sa confiance en Aguibou Bah pour diriger le Programme Forward de la Fifa. Un choix mûrement réfléchi puisqu’il a été bien accueilli par l’ensemble des acteurs du football malien, surtout pour qui connait Aguibou Bah.

Réputé être un homme rigoureux, le responsable du Programme Fifa Forward au Mali est un financier hors-pair qui a servi dans une banque de la place. Il fut aussi Président de la Commission des finances de la Fédération malienne de football.

Après sa nomination, Aguibou Bah s’est rendu à Dakar, au Sénégal, pour un stage de renforcement de ses capacités afin de mieux comprendre le fonctionnement du programme Fifa Forward.

Notons que le Programme Forward de la Fifa est l’un des programmes de développement les plus importants dans le domaine du sport. Il est conçu pour fournir un soutien intégral et sur mesure à chacune des associations membres de la Fifa et des six confédérations. Ce programme de développement sera une aubaine pour la bonne marche du football malien.

Le programme de développement avancé de la Fifa a été adopté pour la première fois par le Congrès de la Fifa le 9 mai 2016 et devait devenir non seulement un “changement radical” pour le développement du football mondial et la manière dont nous partageons le succès de la Coupe du Monde de la Fifa avec nos associations membres, mais aussi l’un des programmes de développement du sport les plus importants.

Fifa Forward est conçu pour fournir un soutien à 360 degrés et sur mesure au développement du football dans chacune de nos associations membres et les six confédérations et repose sur trois principes :

– plus d’investissements,

– plus d’impact,

– plus de surveillance.

L’objectif est d’améliorer la manière dont nous développons et soutenons le football à travers le monde afin que le football puisse atteindre son potentiel dans chaque pays et que tous ceux qui souhaitent y participer puissent le faire sans barrières.

Suite à la mise en œuvre réussie de la première édition du Programme de développement avancé de la Fifa 2016-2018, “Fifa Forward 1.0”, la deuxième édition, “Fifa Forward 2.0” est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2022.

Fifa Forward 1.0 a obtenu des résultats de développement impressionnants, les associations membres ayant été soutenues financièrement à la fois dans leurs opérations quotidiennes, mais aussi dans la définition de nouveaux objectifs stratégiques à long terme et en mettant en œuvre des projets de développement sur mesure pour fournir des infrastructures de football, des compétitions et pour promouvoir et faire progresser les femmes.

Plus de la moitié des associations membres de la Fifa, celles dont la capacité financière est plus limitée, ont pu équiper correctement leurs équipes nationales de jeunes et de femmes et participer à de nombreuses compétitions et tournois internationaux avec le soutien du financement de solidarité Forward pour les déplacements et les besoins en équipement.

Le 13 juin 2018, le Congrès de la Fifa a décidé d’augmenter encore davantage l’investissement dans Fifa Forward pour le prochain cycle, 2019-2022, avec une augmentation de 20% des droits annuels pour chacune des 211 associations membres et les six confédérations.

De plus, les associations membres de la Fifa ont pu faire part de leurs commentaires lors des 12 sommets exécutifs de football de la Fifa qui se sont déroulés entre novembre 2017 et mars 2018. Les expériences et les apprentissages des membres et de l’administration de la Fifa au cours des deux ans et demi au cours desquels

La mise en place de Fifa Forward, associée à la consultation des commissions compétentes de la Fifa, a conduit à l’adoption d’un règlement modifié, qui a été approuvé et adopté par le Conseil de la Fifa lors de sa réunion à Kigali le 26 octobre 2018 – The Fifa Forward Development Règlement du programme 2.0.

Les principes, l’approche et les procédures de base de Fifa Forward 1.0 restent en grande partie intacts, tandis que certains éléments ont été adaptés pour refléter l’augmentation des droits des associations membres et les besoins d’un plus grand développement du football et de rapports sur les réalisations du programme, son héritage et son impact.

El Hadj A.B. HAIDARA

