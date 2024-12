Le Mali privé de CHAN 2024 !

Coup de tonnerre ce dimanche à Bamako ! La Mauritanie a déjoué les pronostics en obtenant un match nul (0-0) face au Mali, suffisant pour valider son billet pour le CHAN 2024. Ce résultat met fin aux espoirs des Aigles, qui voient leurs ambitions s’envoler au terme de ce deuxième tour des éliminatoires.

Des occasions vendangées…

Battu à l’aller à Nouakchott sur la plus petite des marges (1-0), le Mali était dans l’obligation de hausser le niveau de jeu pour inverser la tendance et espérer une cinquième participation à cette compétition prestigieuse, après 2011, 2014, 2016, 2020 et 2022. Mais face à une équipe mauritanienne bien organisée et déterminée à défendre son avance, les Aigles A’ n’ont jamais réussi à trouver la faille.

Les Maliens, pourtant offensifs, ont manqué de précision dans le dernier geste, gâchant plusieurs occasions franches. De son côté, le gardien mauritanien Babacar Diop a été impérial, multipliant les arrêts décisifs pour préserver le score. Cette performance a été cruciale pour maintenir les Mourabitounes dans le match.

La Mauritanie, bête noire du Mali !

Après des participations en 2014, 2018 et 2022, la Mauritanie valide son ticket pour la quatrième fois depuis la création de la compétition, et récolte les résultats de son investissement dans le football local. Pour le Mali, en revanche, cette élimination est une déception majeure. Les Aigles A’ rejoignent ainsi le Cameroun parmi les grands absents de la prochaine phase finale du CHAN.

Un souvenir douloureux pour le Mali, qui avait déjà été éliminé par ces mêmes Mauritaniens en phase de groupes du CHAN 2022.

Alors que les Mourabitounes peuvent désormais rêver d’un parcours éclatant lors de la phase finale, les Aigles A’ devront tirer les enseignements de cette élimination. Une remise en question s’impose pour préparer les prochaines compétitions et retrouver leur statut parmi les meilleurs d’Afrique.

Source: https://www.afrik-foot.com/

