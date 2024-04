“L’objectif est de doter ce Centre d’outils de travail performants susceptibles de faire de lui, un Centre d’excellence”

Les travaux de la 3e session ordinaire du conseil d’administration du Centre de médecine du sport “Lassana Traoré dit Ambiance”, tenus le 27 mars dernier, à la Maison des jeunes de Bamako, étaient placés sous la présidence du ministre en charge des Sports et de la Jeunesse chargé l’Instruction civique et la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. C’était en présence de la Directrice Générale par intérim, Dr. Lalla Mint Mohamed. “Je voudrais cependant me réjouir du niveau de mobilisation des ressources propres qui dépassent la subvention, féliciter et encourager Madame la Directrice générale par intérim et, à travers elle, tout le personnel du Centre du Médecine du Sport pour le travail abattu et l’exhorter à redoubler davantage d’inventivité et de créativité pour faire de ce Centre, un fleuron dans l’espace des établissements publics nationaux”. Parole du ministre Fomba. Au cours des travaux, les rapports d’activité et financiers ont été examinés par les administrateurs ainsi que le plan d’action et le budget pour l’exercice 2024. Il ressort que le Centre a connu d’importantes activités au cours de l’année 2023. Au total, 1259 consultations par an. Voici le discours intégral du ministre Fomba à l’ouverture des travaux.

Je voudrais, à l’entame de mes propos, m’acquitter d’un agréable devoir, celui de souhaiter, à chacune et à chacun, la bienvenue à cette 3e session ordinaire du conseil d’administration du Centre de médecine du sport «Lassana Traoré dit Ambiance». L’occasion m’est aussi opportune pour vous présenter mes vœux les meilleurs de bonne et heureuse année 2023 et vous souhaiter un excellent mois de ramadan et de carême.

Permettez-moi de rappeler que le Centre de médecine du sport est un établissement public à caractère scientifique et technologique. Il a pour mission fondamentale d’assurer le suivi de la santé des sportifs, d’effectuer de la recherche en santé des sportifs et de contribuer à lutter contre le dopage dans le sport au Mali.

Pour ce faire, le gouvernement de Transition, sous l’impulsion de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, a réalisé des investissements importants et l’inauguration intervenue sous la présidence effective de Dr. Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, a consacré sa mise sur sa rampe de lancement. Aujourd’hui, il s’agit de travailler à assurer, au Centre de médecine du sport, son plein régime pour le bonheur de l’homme sain en mouvement qui est le sportif mais aussi le patient ordinaire.

Dans cette perspective, la direction générale doit redoubler d’initiatives pour anticiper les investissements en termes d’équipements car la bonne fonctionnalité du centre y en dépend.

Mesdames et Messieurs les administrateurs,

Au cours de cette 3e session ordinaire, vous aurez à examiner et adopter :

– le PV de la 2e session ordinaire ;

– les rapports d’activités et financiers 2023 ;

– le plan d’actions et le budget 2024.

L’objectif est de doter le Centre de médecine du sport du Mali d’outils de travail performants susceptibles de faire de lui, un Centre d’excellence dans la sous-région voire sur le continent africain.

Dans ce sens, je tiens particulièrement à une exploitation judicieuse du Centre par les travailleurs afin qu’il puisse contribuer efficacement au rayonnement du sport tant dans le pays qu’à l’échelle internationale.

Chers administrateurs,

De l’analyse des documents soumis à votre approbation, il ressort que le Centre a connu d’importantes activités au cours de l’année 2023. Au total, 1259 consultations par an. Au niveau financier, le taux d’exécution montre une réalisation de 61,58 % avec un taux d’exécution de 100 % pour les ressources propres et un taux d’exécution 39,90 % pour la subvention de l’Etat. Ce dernier taux doit être amélioré car, pour moi, il est inadmissible qu’en période de rareté des ressources, l’on ne puisse pas consommer ce que l’Etat met à disposition pour répondre aux besoins des usagers.

Mesdames et Messieurs les administrateurs,

Je voudrais cependant me réjouir du niveau de mobilisation des ressources propres qui dépassent la subvention, féliciter et encourager Madame la directrice générale par intérim et, à travers elle, tout le personnel du Centre du médecine du sport pour le travail abattu et l’exhorter à redoubler davantage d’inventivité et de créativité pour faire de ce Centre, un fleuron dans l’espace des établissements publics nationaux.

Pour ma part, je soutiendrai toutes les initiatives qui contribueront à renforcer l’opérationnalisation du Centre et, dans ce sens, vos propositions et suggestions, chers administrateurs, sont fortement attendues”.

