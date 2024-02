“L’Unasam présente ses excuses aux autorités”

Après l’élimination des Aigles du Mali à la Can Côte d’Ivoire 2023, les Présidents de l’Union nationale des supporteurs des Aigles du Mali (Unasam), Souleymane Diabaté (Président) et Cheickna Demba, étaient devant la presse le mardi 6 février 2024 pour faire le point des difficultés que les supporteurs de l’Unasam ont rencontrées durant leur séjour à la Coupe d’Afrique des nations (Can) en Côte d’Ivoire. Souleymane Diabaté a présenté ses excuses pour les désagréments causés par les propos de son vice-président.

urant son intervention, Souleymane Diabaté a fait savoir que les supporteurs de l’Unasam ont eu des difficultés dans l’hébergement. Car les propriétaires de leur logement où était le Quartier général (QG) des supporteurs a eu peur à cause de l’atmosphère qui règne. “Il avait des inquiétudes, de la peur. Parce qu’à ses dires, il avait peur qu’en cas de victoire des Aigles contre les Eléphants, sa maison ne soit saccagée par les Ivoiriens.

Malgré les propositions financières que nous lui avions faites pour rester dans ce local, il nous a déguerpis. Nous avons pu avoir un local où étaient logés les supporteurs burkinabés. C’est là-bas que nous avons fait le reste de notre séjour”, a dit Souleymane Diabaté.

Au nom de ses supporteurs, il a présenté des excuses au ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba et au peuple malien. Car, à son entendement, les supporteurs font partie du peuple malien. A ce titre, les supporteurs doivent honorer le Mali partout dans le monde. “C’est le lieu de présenter les excuses des supporteurs au ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba et au peuple malien par rapport aux désagréments causés par les propos de notre vice-président. Nous félicitons les supporteurs qui ont laissé leurs familles derrière eux au Mali pour aller défendre le drapeau du Mali en Côte d’Ivoire. Je remercie les partenaires qui nous ont aidés à partir du Mali et en Côte d’Ivoire pour leurs appuis.

A part le problème de logement, nous n’avons pas eu d’autres difficultés. Nous avons répertorié la liste des donateurs qui ont appuyé l’Unasam. Nous avons aussi fait la situation des dépenses effectuées dans les sommes reçues. Avant notre départ pour la Côte d’Ivoire, nous avons fait des intéressements aux supporteurs pour leurs familles. En Côte d’Ivoire, d’autres intéressements ont été donnés aux supporteurs sur place. Les supporteurs de l’Unasam supportent toutes les équipes nationales de toutes les disciplines sportives, surtout les basketteurs (hommes et dames) qui remportent beaucoup de trophées. L’Unasam a des supporteurs dans toutes les régions du Mali dont les transports, la restauration, l’achat d’équipements sont assurés par l’association. C’est le lieu de rendre hommage à l’ancien président de la République, Feu Amadou Toumani Touré qui a doté l’Unasam de matériels d’un coût de 15 millions F CFA. L’ancien Président directeur du PMU-Mali, Arouna Modibo Touré, a doté l’Unasam de matériel d’un coût de 5 millions F CFA. Nos matériels s’amortissent.

Aujourd’hui, nous avons 20 millions F CFA dans notre compte bancaire. Notre trésorier est disponible pour d’amples éclaircissements. Dans cette somme, nous allons acheter des matériels d’animation. Car, après les Can, nous ne bénéficions pas de subventions. Il faut constamment les renouveler. Ce qui a un coût.

Nous remercions particulièrement Orange-Mali qui est un partenaire privilégié de l’Unasam depuis 2008. C’est grâce à Orange-Mali et au département des Sports que nous avons pu participer aux différentes Coupe d’Afrique des nations. Je reconnais qu’Orange-Mali nous a appuyés avec de l’argent pour organiser des activités au Mali et en Côte d’Ivoire. Beaucoup de nos supporteurs sont restés sur place à Bamako pour l’animation des activités d’Orange-Mali. C’est Oumar Camara qui dirigeait ces activités à Bamako”, a expliqué Souleymane Diabaté.

“Mes propos par rapport aux difficultés des supporteurs ont été mal interprétés et placés en dehors de leur contexte ” Cheickna Demba dixit

Le point de presse a été une occasion pour le vice-président de l’Unasam, Cheickna Demba, de donner des précisions par rapport à sa sortie médiatique. Il a affirmé qu’être supporteur, c’est d’abord l’amour pour son pays et son équipe nationale. C’est un travail bénévole avec l’appui de l’Etat du Mali. Il a fait savoir que ses propos par rapport au déménagement des supporteurs en Côte d’Ivoire ne visaient pas à discréditer quelqu’un ou le pays.

“Mes propos ont été interprétés autrement et ont été sortis de leur contexte. Mes propos étaient un cri de cœur, un SOS pour leurs supporteurs. Mes propos n’ont pas été compris et ont été mal interprétés. Pour cela, nous présentons nos excuses aux autorités maliennes, et au peuple malien. Nous présentons nos excuses au ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba avec qui l’Unasam travaille dans la bonne ambiance. Il a associé l’Unasam à beaucoup de ses actions. Au nom des supporteurs, au nom du peuple malien, je demande au Président de la Transition de nous excuser. L’Unasam est derrière le président de la Transition et son ministre des Sports qui nous ont toujours appuyés en plus de l’appui d’Orange-Mali et d’autres partenaires comme la Fémafoot, Mohamed Kéïta et autres partenaires. Le ministre des Sports a été toujours aux côtés des supporteurs de l’Unasam”, a ajouté Cheickné Demba.

Après leurs interventions, les deux présidents ont répondu aux questions des journalistes. Certaines de ces questions avaient trait à l’appui financier du département des Sports à l’Unasam.

Sur ce point, Souleymane Diabaté a reconnu que le département des Sports et la Commission nationale d’organisation ont d’abord soutenu l’Unasam avec 6 millions F CFA avant leur départ sur la Côte d’Ivoire. Après, l’Unasam a reçu 2 900 000 F CFA du département. “En plus de cet appui du département, l’Unasam a eu d’autres appuis de la part de ses partenaires comme Orange-Mali. L’argent d’Orange-Mali est tombé dans notre compte quand nous étions déjà en Côte d’Ivoire. Nous avions pris des dispositions avec Camara qui est resté au Mali pour le suivi des activités d’Orange-Mali. Dans les sommes reçues, nous avons eu à faire des dépenses (surtout des maillots) avant notre voyage sur la Côte d’Ivoire.

Notre trésorier a la situation des sommes reçues et les dépenses effectuées. C’est le problème de logement qui nous a le plus créé des difficultés. Quand nous avons été déguerpis, il fallait chercher un autre logement. C’est ainsi que le vice-président Cheickné Demba a fait une sortie pour demander une aide. Les propos de Cheickné Demba n’ont pas été compris et ont été mal interprétés. Les propos de Cheickné Demba n’étaient pas faits pour nuire.

Ils n’étaient pas méchants. Nous sommés désolés si ses propos n’ont pas été compris. Pour cela, nous présentons nos excuses au ministre des Sports. Car, le Mali est venu à travers les supporteurs. Nous saluons le Consul du Mali à Bouaké pour nous avoir accompagnés, pour nous avoir aidés”, a dit Souleymane Diabaté.

“Sur les 41 560 000 FCFA reçus, l’Unasam a aujourd’hui 20 millions F CFA dans son compte bancaire à la BIM-SA”

Parlant du montant total reçu par l’Unasam pour la campagne de la Can Côte d’Ivoire, Moustapha Koromankan, le Trésorier de l’Unasam, a avancé 41 560 000 F CFA. Les 41 560 000 F CFA sont décomposés ainsi : 10 millions d’Orange-Mali, 10 millions par le Thé Achoura, 5 millions F CFA par la Fémafoot, 1 million F CFA par Petro Bama, 8 900 000 F CFA par la Commission nationale d’organisation, 1 million F CFA par la famille Hamed Niang, 1 million F CFA par la Communauté malienne de Korhogo, 2 millions F CFA par Seydou Kéïta “Seydoublen”, 1 million F CFA par Mohamed Kéïta. “Sur les 41 560 000 FCFA reçus, l’Unasam a aujourd’hui 20 millions F CFA dans son compte bancaire à la BIM-SA”, a-t-il affirmé.

Siaka DOUMBIA

