Le Real Madrid renverse le Bayern Munich (2-1) et se hisse en finale de la Ligue des champions

Après le nul à l’aller en Bavière (2-2), le Real Madrid a dominé le Bayern Munich dans une fin de match de folie (2-1), ce mercredi, au Santiago Bernabéu.

Les Espagnols affronteront le Borussia Dortmund le 1er juin prochain, à Wembley, en finale de la Ligue des champions.

Et Joselu surgit ! Au bord de l’élimination, le Real Madrid a renversé le Bayern Munich (2-1) dans une fin de match de folie, ce mercredi 8 mai, au Santiago Bernabéu. Joselu, entré seulement quelques secondes plus tard, s’est ouvert un doublé en l’espace de trois minutes (88′, 90’+1). Ce sont donc les Merengue qui affronteront le Borussia Dortmund en finale de la Ligue des champions, le 1er juin prochain.

Pourtant, le Bayern Munich était tout proche du coup parfait. Copieusement dominé, le club allemand s’en est remis à un Manuel Neuer des grands soirs pour rester dans la rencontre. Gêné par les blessures ces dernières saisons, le portier de 38 ans a écœuré les Espagnols, et notamment un Vinicius intenable, pendant de très longues minutes. Entre horizontales fulgurantes et parades réflexes, le natif de Gelsenkirchen a tout repoussé (13′, 40′, 59′, 60′). Et ce qui devait arriver arriva lorsque Alphonso Davies a puni ce cruel manque de réalisme de la Casa Blanca d’un bijou de frappe enroulée (0-1, 68′).

Encore un retournement de situation improbable…

Cependant, après ce but, la tendance s’est inversée. Revigorés par cette ouverture du score salvatrice, les Bavarois ont, à leur tour, manqué de précision dans les derniers mètres pour tuer cette double confrontation, indécise de bout en bout. Harry Kane a d’abord vu sa frappe terminer dans le petit filet extérieur (76′) avant qu’Aleksandar Pavlović, invité surprise ce mercredi, ne soit repris de justesse par Luka Modrić, à l’issue d’une contre-attaque mal négociée (85′).

La magie du Santiago Bernabéu, où l’impossible devient souvent possible, a fait le reste. Et les changements de part et d’autre – offensifs pour le Real Madrid, résolument défensifs pour le Bayern Munich – y ont largement contribué. Jusque-là irréprochable, Manuel Neuer s’est fendu d’une bourde invraisemblable en relâchant une frappe anodine de Vinicius Jr. dans les pieds de l’entrant Joselu (1-1, 88′). Portés par leur public, les locaux ont immédiatement enfoncé le clou avec un nouveau but de l’attaquant espagnol, bien servi par un Antonio Rüdiger resté aux avant-postes (2-1, 90’+1).

Juste comme ça, en trois minutes seulement, les hommes de Thomas Tuchel ont tout perdu. Ceux de Carlo Ancelotti, qualifiés pour leur 18e finale de C1, évidemment un record, tenteront de décrocher leur 15e étoile contre le Borussia Dortmund, dans l’enceinte mythique de Wembley. On a déjà hâte d’y être.

Source: https://www.tf1info.fr/

